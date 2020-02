Godt nyt for boligejerne: Nu er kursen braget gennem magisk loft

Hvis du er en af de danskere, der eksempelvis overvejer at lægge om fra et lån på 2,5 procent, kan du godt gøre klar til at inkassere en massiv besparelse.

Det viser beregninger, som Mybanker.dk tidligere har lavet for Ekstra Bladet.

Hvis en person i 2017 optog et lån på to millioner til 2,5 procent og lægger om til for eksempel 0,5 procent-lånet, vil det koste ham cirka 75.000 kroner i blandt andet gebyrer. Til gengæld vil der være en besparelse på 7.000 efter skat i kvartalet.

Dermed vil der gå cirka tre år, så er besparelsen hentet hjem.

- Man skal være opmærksom på, at når man omlægger sit nuværende realkreditlån til et nyt realkreditlån, stiger restgælden. Derfor vil mange opleve, at deres gæld stiger når de lægger lånet om. Til gengæld falder de kvartalsvise udgifter til renter og man kan derfor bruge besparelsen på f.eks. at betale ned på dyrere gæld, siger Ulrik Marschall, pressechef, Mybanker.dk