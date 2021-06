Godt nyt for grænsehandel

Fra søndag skal danskere, der rejser ind i Tyskland via bil eller båd, ikke fremvise en negativ coronatest for at komme ind i landet

Hvis du skal over grænsen til Tyskland for at handle til en kommende konfirmation eller bryllupsfest, så er der godt nyt.

Danskere, der rejser ind i Tyskland via bil eller båd, skal fra søndag nemlig ikke længere fremvise en negativ coronatest eller udfylde en digital indrejseformular.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Rejser man via fly skal man dog stadig fremvise en negativ coronatest.

Reglerne for indrejse er blevet lempet, efter at de tyske myndigheder har ophævet Danmark som risikoområde. Det sker efter den seneste tids faldende smittetal.

Nu bliver det igen lettere for danskerne at fyldt lageret op ved den tyske grænse. Arkivfoto: Anders Brohus

Flere grønne lande

Fredag oplyste Udenrigsministeriet desuden, at 19 lande nu er grønne.

Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke som sådan fraråder noget i forhold til rejser til landene, ud over at man skal bruge sin sunde fornuft.

De 19 lande, der lørdag blev grønne, er Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.