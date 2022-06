Godt nyt fra DMI

De værste regnskyl er ved at være aftaget landet over, og tirsdag har sol på menuen

På solskinsøen er det tirsdag morgen gråt og vådt, mens resten af landet slipper for resterne af mandagens regnskyl.

Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Vi starter ud med, at resterne af gårsdagens regn- og tordenvejr hænger over Bornholm. I den øvrige del af landet er det ved at bryde op i skyerne, siger hun, men tilføjer:

- Der kunne også hertil formiddag komme en enkelt byge i den vestlige del af landet.

Regnen haglede ned over Roskilde Festival mandag.

Sol og op til 22 grader

I løbet af tirsdagen ser det dog ud til, at regnen vil passere helt.

- Når vi når lidt op ad dagen, får vi ryddet lidt op i det hele, og sidst på eftermiddagen vil jeg tro, at vi har nogen eller en del sol de fleste steder, fortæller den vagthavende meteorolog.

De højeste temperaturer kommer ifølge Trine Pedersen til at ligge et sted mellem 20 og 22 grader.

Godt for festivalgængere

Der bliver altså ikke tale om samme varme, som ramte landet i weekenden, hvilket kan betragtes som godt nyt for de danskere, som lige nu er på Roskilde Festival eller camperer i telt i sommerlandet.

- Det bliver en rigtig behagelig dag at være udenfor. Jeg tror, at de fleste nok har syntes, at det har været for varmt i weekenden til at være i telt, siger Trine Pedersen.

Det flotte vejr gør sig ligeledes gældende tirsdag aften, hvor der vil være solskin og stort set ingen vind.