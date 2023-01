Godt nyt: Slut med tarmbakterier i vandet

Tidligere på måneden frarådede Styrelsen for Patientsikkerhed, at man hoppede i bølgen blå ved et velbesøgt vandområde. Nu kan man hoppe i igen uden at sætte sundheden over styr

De seneste mange dage har det været en rigtig skidt idé at hoppe i det kolde vand ved Kastrup Strandpark og syd for Kastrup Lystbådehavn på Amager.

Det skyldtes en forhøjet mængde af tarmbakterier, og derfor var Styrelsen for Patientsikkerhed ude med en advarsel.

Men nu er der rigtig godt nyt til de badehungrende, der holder af et koldt gys.

For bakterieindholdet er nu lavt nok til, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at dyppe kroppen. Det oplyser Tårnby Kommune i en pressemeddelelse.

Højt indhold

Helt præcist var der tale om et for højt indhold af bakterierne E.coli og intestinale enterokokker.

Derfor var der sat både flag og skilte op for at forhindre vinterbaderne i at svømme rundt i vand med bakterier, som man absolut ikke skal indtage for mange af.

Kommunens miljøafdeling blev derfor sat på arbejde for at lave en del målinger, og nu er der endelig rigtig godt nyt.

'Nye prøver viser, at bakterieindholdet nu igen er så lavt, at det er forsvarligt at hoppe i bølgerne', skriver kommunen.

Vurderingen fra kommunens miljøafdeling lød, at det forhøjede indhold skyldtes kraftige regnskyl i starten af måneden, som førte til overløb fra spildevandskloakker.

