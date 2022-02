Godt nyt: Smitte-boom betyder ikke flere døde

Data fra Dødsårsagsregisteret skal nu supplere de registerdata, som Statens Serum Institut (SSI) hidtil har anvendt til at registrere coronarelaterede dødsfald.

Det oplyser Statens Serum Institut fredag i en pressemeddelelse.

Den seneste tid har SSI's måde at opgøre de coronarelaterede dødsfald på været til debat. Dør man inden for 30 dage efter at være testet positiv i en PCR-test, tæller man automatisk med i statistikken, også selv om den egentlige dødsårsag er noget andet end covid-19.

Selv om omikronvarianten hastigt har fået greb i den danske befolkning, dør de smittede ikke i samme grad som tidligere af covid-19.

Før spredningen af omikron var det 10-20 procent af dem, der blev registreret som covid-dødsfald, hvor virussygdommen ikke var den reelle dødsårsag. I uge 6 i år er den andel steget til næsten 40 procent.

I første kalenderuge i februar i år blev der registreret næsten lige så mange dødsfald med covid-19, som da smitten toppede et år forinden. Til sammenligning er det reelle antal covid-dødsfald i den pågældende uge i år omkring en tredjedel af, hvad det var sidste år.

Ifølge afdelingslæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard er det tydeligt, at skiftet til omikronvarianten har gjort smitten mindre farlig.

- Omikron er mere smitsom, men den fører til mildere sygdomstilfælde og færre dødsfald, siger han.

Det er tal fra Dødsårsagsregisteret, der fremover skal være med til klarlægge, hvor mange af dem, der dør med corona, der rent faktisk er døde på grund af virusset.

Når en person dør i Danmark, laver en læge et ligsyn. Lægen udfylder herefter en dødsattest med oplysninger om dødsfaldet. Det er disse oplysninger, der med typisk et par ugers forsinkelse kan læses i Dødsårsagsregisteret.

Hos SSI har de allerede analyseret de seneste tal fra registeret. Og tallene viser, at antallet af danskere, der døde på grund af covid-19, ikke har været stigende med omikronvariantens udbredte smitte.

- Vi har en stor smitte, men det er en misforståelse, at vi har en høj dødelighed. Vi har analyseret de seneste tal fra Dødsårsagsregisteret for at forklare omverdenen, at vi ikke har en høj, eksplosiv dødelighed, siger Lasse Vestergaard.

Nyheden fra SSI kommer, efter at de danske coronarelaterede dødsfald har været til stor debat internationalt. Det er de seneste uger især sket på det sociale medie Twitter, hvor data ifølge SSI er blevet misfortolket. Også af fagprofessionelle.

Det har fået SSI til at svare direkte på Twitter, blandt andet med links til en nyoprettet hjemmeside, hvor den danske talhåndtering bliver forklaret på engelsk.

