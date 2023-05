Godt nyt til birkeallergikere: Nu har den toppet

Hvis du er allergisk over for birk, kan du glæde dig over, at sæsonen snart er slut. Er du allergisk over for græs, skal du snart finde allergimedicinen frem

Hvis du er ved at være godt træt af løbende næse, kløende øjne, dvaskhed og nysen, er der godt nyt til dig.

I hvert fald hvis symptomerne skyldes, at du er allergisk over for birkepollen. Birk har nemlig nu efter nogle intense uger toppet.

Det fortæller biolog og leder af pollentællingerne hos Astma-Allergi Danmark, Mathilde Kloster.

- Birken har peaket for i år og tallene begynder nu at ramme lave til moderate niveauer siger hun.

Ifølge Astma-Allergi Danmarks opgørelser har pollentallene for birk været højere i år end sidste år. Dog har den ikke været 'exceptionelt høj'.

Kort men intens

- Det, der kendetegner birken, er, at den er forholdsvis kort, men intens, fordi den kan sprænge i luften fra den ene dag til den anden, hvor mange af de andre pollentyper strækker sig over en længere periode, og hvor niveauerne ikke bliver lige så høje.

Annonce:

- Inden for de næste par uger regner vi med, at den ligesom damper helt af. Det plejer at være i midt-slut maj, og nogle gange har vi også været helt inde i juni, før vi har lukket sæsonen.

Mathilde Kloster fortæller, at den næste pollentype, der nu venter lige rundt om hjørnet, er græspollen.

Græspollen plejer så småt at dukke op i slutningen af maj eller starten af juni.

Lang og drøj

- Det, der er med græssæsonen, er, at den er lang og drøj, fordi vi har så mange arter herhjemme, og de blomstrer forskudt. Og det, der er særligt for græsserne, er, at de er meget afhængige af det vejr, der er i sæsonen og det vejr, vi kommer til at have, fortæller Mathilde Kloster.

Derfor er det også svært at spå, hvor slem en sæson græsallergikerne går i møde.

Får vi en brandvarm eller drivvåd sommer, har pollenkornene ikke særlig gode vilkår, men får vi derimod en typisk dansk sommer med en kombination af sol og regn, kan det gå hen og blive en kløende og næseløbende fornøjelse.