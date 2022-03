Godt nyt til boligejere

De høje renter betyder, at danskerne fortsat kan nyde glæde af et relativt højt skattefradrag, forudsiger eksperter

Èn af de positive ting ved at have gæld i sit hus er, at du har ret til et relativt stort skattefradrag af dine renteudgifter.

Det fradrag har politikerne overvejet at sætte ned, så boligejerne i sidste ende får færre penge mellem hænderne. Men nu er der godt nyt til netop boligejerne, skriver FInans.

Efter at renterne på realkreditlånene er steget gevaldigt i 2022, ser det nemlig ikke længere ud til, at der vil blive skruet på værdien af skattefradraget. Det vurderer flere eksperter, heriblandt Bo Sandberg, der er skatte- og boligøkonom i Dansk Industri.

'I løbet af 2021 var der et par gange spæde tilløb til en politisk debat om ændringer i rentefradraget. Men et sådant reformforslag vil nok – alt andet lige – altid have en nemmere gang på jord i et lavrentemiljø. Det kræver derfor næppe en doktorgrad at forudsige, at netop det boligøkonomiske forslag nu bliver sværere at gennemføre', skriver han i en kommentar.

Skattefradraget lyder i dag på 33,6 procent for renteudgifter op til 50.000 kroner for enlige. For ægtepar er loftet på 100.000 kroner.

Har du renteudgifter for mere end de beløb, lyder fradraget på cirka 25,6 procent.

Chefkonsulent hos BDO, Henning Boye Hansen, er enig i, at de højere renter vil betyde, at det nuværende skattefradrag for lov til at stå i noget tid.

På længere sigt spår han dog, at der vil komme en ændring.

- Hvis man vil finansiere en omlægning af skattesystemet, skal man finde pengene et sted. Og at nedsætte værdien af et fradrag er en yndet disciplin. Det er den vej, vores skattesystem bevæger sig. Man beholder fradragene, men sænker værdien af dem, så man ikke lægger mærke til det, fordi det sker langsomt, siger Henning Boye Hansen til Finans.