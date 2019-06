Godt nyt til boligkøbere

Potentielle boligkøbere kan glæde sig over flere forskellige udviklinger på boligmarkedet fra starten af 2019. Særligt at prisstigningerne på huse og ejerlejligheder ser ud til at have mistet pusten.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er pengeinstitutternes interesseorganisation. Tallene dækker over udviklingen i årets første tre måneder.

Hvis man starter med et kig på priserne, var der den mindste prisstigning på ejerlejligheder og huse siden henholdsvis 2012 og 2014, fortæller vicedirektør i Finans Danmark Ane Arnth Jensen i en pressemeddelelse.

- Vi så allerede i slutningen af sidste år en opbremsning i boligpriserne. Den er fortsat ind i 2019, og vi ser nu de laveste prisstigninger på huse og ejerlejligheder i flere år, siger hun.

Priserne på parcel- og rækkehuse ligger 1,2 procent over samme periode sidste år, og ejerlejlighederne er steget med 0,7 procent.

Hun understreger, at de hidtidige prisstigninger har ført priser op på et højt niveau.

Samtidig er udbuddet af ejerlejligheder til salg vokset. Dermed har potentielle købere mere at vælge mellem - og derfor måske en plan B, hvis førstevalget bliver for dyrt.

- Oven i det er renterne fortsat faldet i første halvdel af 2019, og det betyder endnu billigere realkreditlån, siger Ane Arnth Jensen.