Godt nyt til pensionister: Nu får du mere for dine penge

Hvis du har et pensionistkort og længe har været generet af, at det ikke var muligt at bruge det til dine rejser med toget mellem klokken 15 og 17, så kan du godt begyndte at glæde dig.

For det bliver muligt at anvende pensionistkortet i den snart tidligere spærretid fra 1.november.

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

- DSB har vurderet, at myldretiden om eftermiddagen spreder sig over flere timer, så der kan godt være plads til pensionisterne. Det gør det også lettere for de rejsende, at vi fremover har de samme retningslinjer, der gælder for metro og busser i hovedstadsområdet, siger kundechef i DSB, Charlotte Saltoft Kjærulff.

Al spærretid ophører dog ikke. Det er fortsat ikke muligt at rejse med bus, tog og metro med dit pensionistkort mellem klokken 07.00 og 09.00 i morgenens myldretid, hvor mange bruger den offentlige transport til at komme frem til skole eller arbejde.

DSB oplyser, at ændringen gælder for alle med pensionistkort, også dem der er købt inden 1. november.