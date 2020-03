Godt nyt til tv-kunder: Telia og Discovery indgår samarbejde

Telia og Discovery Network har indgået i et samarbejde, der gør, at Discoverys kanaler igen bliver inkluderet i Telias tv-pakker.

Det oplyser Telia i en pressemeddelelse.

Tidligere blev det ellers meldt ud, at parterne ikke kunne nå til enighed, men efter en uges yderligere forhandlinger, er der nu kommet en aftale på plads.

Discoverys kanaler dækker blandt andet over Kanal4, 6'eren og Canal 9.

Hos Telia lægger man sig fladt ned og beklager den store forvirring, der har været som følge af forhandlingerne.

- Vi har indgået en ny aftale med Discovery Networks. Jeg beklager naturligvis den forvirring og usikkerhed, som forløbet har medført for vores kunder.

Selvom vi skulle ud i forlænget spilletid denne gang, så er forhandlingerne endt med et godt resultat. Aftalen betyder først og fremmest, at de kendte kanaler fra Discovery Networks er tilbage i vores kunders TV-pakker i dag, siger Sine Smith Jensen, Director of Commercial Management i Telia.

Derudover vil det i fremtiden blive muligt at tilkøbe Dplay i sit Telia-abonnement.

I alt har Telia 21.000 tv-kunder.

