Gør det ulovligt for chefen at ringe

I Portugal er det nu ulovligt for chefer at ringe til deres ansatte, når de har fået fri

I forbindelse med en ny lov om fjernarbejde, har Portugal nu bestemt, at det skal være ulovligt for chefer at kime deres ansatte ned, når de ikke længere er på pinden.

Det betyder, at arbejdsgivere hverken må ringe, sende en sms eller mail til medarbejdere efter fyraften.

Hvis dette ikke overholdes, kan det ende med bøder.

Det skriver CNN.

Også Frankrig har en lignende lov, som gør det forbudt for arbejdsgivere at sende arbejdsrelaterede mails efter normale arbejdstimer til deres medarbejdere.

Fjernarbejde

Udover reglen om kontakt efter fyraften, er der også kommet en regel, som giver medarbejdere retten til at fravælge fjernarbejde. Derudover kan de også anmode om fjernarbejde, hvis det er foreneligt med deres job.

Foranstaltningen siger desuden også, at arbejdsgiver skal sørge for, at deres ansatte har de fornødne værktøjer til at kunne arbejde hjemmefra. De bør godtgøre medarbejderne for eventuelle ekstraudgifter for eksempel el og gas.

Fredag 5. november blev loven stemt igennem, og den trådte i kraft den følgende dag.

Fjernarbejde blev særligt normaliseret under de forskellige corona-nedlukninger. Analysefirmaet Gartner anslår, at fjernarbejdere vil repræsentere 32% af den globale arbejdsstyrke i slutningen af 2021, mod de 17% i 2019.