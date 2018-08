Gør dig klar til voldsomt vejr: 'Helt usædvanligt på denne årstid'

DMI varsler voldsomt vejr langs den jyske vestkyst, men det kommer til at blæse kraftigt over hele landet

Uvejr rammer fredag Danmark. Og det i en grad, som er meget usædvanlig på denne årstid.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Henning Gisselø, onsdag aften til Ekstra Bladet.

- Vi bliver ramt af kuling. Nogle steder hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det bliver ret kortvarigt, men det bliver til gengæld rimelig kraftigt, siger Henning Gisselø.

Det går løs fredag morgen. Og blæsevejret vil vare ved indtil sidst på eftermiddagen. Først begynder det at regne. Og når regnen tager af, kommer blæsten.

Værst kommer det til at blive på den jyske vestkyst, hvor DMI varsler voldsomt vejr fra Skagen i nord til grænseområdet mod syd.

Disse ting bør du fjerne

Havde blæsevejret ramt Danmark om vinteren, ville DMI formentlig ikke tale om voldsomt vejr.

- Det blæser tit om vinteren. Problemet er, at det er sommer. Vi har ikke haft blæsevejr af den slags i flere måneder. Folk har alle mulige ting i deres haver, som risikerer at blive taget af vinden. Derfor varsler vi nu, siger Henning Gisselø.

Det gælder eksempelvis om at stormsikre ungernes trampolin, fortæller DMI. Foto: Peter Hove Olesen

Det bedste, man kan gøre for at sikre sig sine værdier, er at fjerne løse genstande i haven. Det gælder eksempelvis parasoller, badedyr, lette blomsterkrukker og andet, som vinden risikerer at tage.

Og det er også en god idé at stormsikre ungernes trampolin, forklarer Henning Gisselø.

Luk vinduerne

Onsdag har vi oplevet en af årets varmeste dage med mere end 30 grader mange steder. Derfor er der formentlig efterladt mange lette sager i haverne og på havebordene rundt i landet, som man bør tage inden for.

- Alt, hvad man kan fornemme, som risikerer at blæse væk, bør man fjerne nu, siger Henning Gisselø.

- Har man åbne vinduer, er det også en god idé at lukke dem. For blæsten kommer til at ramme meget pludseligt, siger Gisselø videre.

Lavtryk skabes over Frankrig

Det er et lavtryk, som dannes på grænsen mellem den varme luft i det centrale østeuropa og den kølige luft over de britiske øer, som er årsag til den usædvanlige vejrsituation.

Det er normalt om efteråret eller vinteren, at det blæser. Foto: Astrid Dalum

Det gør, at der i øjeblikket er ved at danne sig et lavtryk over Frankrig. Lavtrykket sætter kursen nordpå. På undersiden af lavtrykket er et såkaldt blæsefelt. Det er det blæsefelt, der passerer Danmark fredag.

- Det er noget, der kun tager tre-fire timer, forklarer Henning Gisselø.

Efter fredag er der udsigt til mere almindeligt sommervejr i Danmark. Det bliver noget køligere, end vi har været vant til, med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Og der vil indimellem komme småbyger.

- Det kan man kalde helt almindeligt eller måske kedsommeligt dansk sommervejr, siger Henning Gisselø.

Men den slags er der også mange, der er begyndt at savne.