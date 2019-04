Gør et kup blandt pølser og bajere

Bellahøj Kræmmermarked forventer endnu flere gæster i år, end de plejer at have

Det er højsæson for tilbudsjægere, for det er årstiden for kræmmermarkeder.

Bellahøj Kræmmermarkeds 52.250 kvadratmeter store markedsplads bugner med hotdogs, forlystelser til de små og ikke mindst personer i alle aldre, der er kommet for at jage de bedste tilbud i solens stråler.

Grusstierne støver, mens familier vandrer mellem de 380 stader, der alle prøver at lokke kunder til sig.

Inden betalingen ryger gennem luften over MobilePay til forhandlernes konti, bliver der pruttet om priserne på alt fra lædertasker, høretelefoner og køkkenmaskiner.

Har man mistet pusten i jagten på billige tilbud, kan kræmmermarkedet byde på vafler, varme retter og våde varer. Linda Johansen

Normalt kommer op imod 35.000 mennesker og prøver lykken i en tombola eller fejrer et godt kup over en fadøl og en slushice med familien. Men udendørsmarkedet forventer endnu flere gæster i år på grund af det varme vejr, der skriger på softice og et par nye sandaler.

Faste besøgere

Mens nogle skal bruge penge, er der nogle andre, der skal tjene penge. Og derfor er 'Stonie', 'Ulrich' og 'Rotten' taget til Københavns største kræmmermarked.

Når de ikke går under deres landevejsnavne, hedder vagabonderne Steen Pheiffer, Bente Pheiffer og Bjarne Nederby.

Ægteparret, der begge er 51 år, 'Stonie' og 'Ulrich' er på kræmmermarkedet med deres ven 'Rotten' (th.). 55-årige 'Rotten' har selv en kone, men hun bliver hellere hjemme. Foto: Linda Johansen

- Vi er på kræmmermarkeder hele landet over. Vi lever af det, for vi modtager ikke penge fra det offentlige, fortæller 'Stonie'.

Trekløveren har barnevogne med, hvorfra de sælger Hus Forbi. På vognene er der fastsat en sliber, så de også kan tjene et par håndører på at slibe knive og sakse.

Gøglerbryllup

Kræmmermarkederne er noget helt særligt for landevejsridderne. Ikke blot er det deres mødested, men det er også på markederne, man bliver gøglergift.

- Så får man hældt en øl i håret, og man må ikke gå i bad i tre dage efter, siger 'Stonie'.

- Det stinker, tilføjer 'Ulrich', der både er gøglergift og borgerligt gift med 'Stonie'.

Og vil man skilles igen, må det gøglergifte par mødes på præcis det samme kræmmermarked for at fuldføre skilsmissen.

De tre venner er kommet på kræmmermarkeder landet over siden 1986. Bellahøj Kræmmermarked så selv dagens lys i 2007.

Ægtepar med næse for handler

Inge og Peter Horn kommer på kræmmermarkedet ind i mellem for at nyde stemningen og for at gøre finde skatte til billige penge. Foto: Linda Johansen

Inge Horn og Peter Horn, begge 64 år og på efterløn

- Vi kommer for at finde noget spændende. Der er som regel noget, man ikke mangler, men man godt kunne få brug for, siger Peter Horn.

Han og konen kommer på kræmmermarkedet for hyggen og det dejlige vejr, men de er bestemt ikke blege for at gøre et godt kup.

- Engang købte jeg en Lego-folkevogn for kun 10 kroner, som jeg kunne sælge videre for 1500 kroner.

- Så længe handleren er glad, så behøver man jo ikke fortælle det til sælgeren, der ikke ved bedre, fortæller Inge Horn, der indtil videre kun har købt sig nogle blomster.

Markedet er fyldt med bras

Fra pariserhjulets top peger Jesper Boesen og hans 7-årige søn Julius på de boder, de skal tilbage til. Foto: Linda Johansen

Jesper Boesen, 47 år og arbejder som HTH-montør

Fra toppen af kræmmermarkedets pariserhjul peger Jesper Boesens søn, Julius, på den bod, hvor han vil købe sig en legetøjspistol.

- Der er altid sjov og spas her. Men i virkeligheden er det meste jo bare noget bras, siger Jesper Boesen.

- Tøjet er virkelig dårligt. Så vi er her kun for hyggens skyld, fortætter han.

Julius har fået en hundredelas, som han selv kan prøve at handle for. Kræmmermarked som koncept lever dog ikke helt op til forventningerne.

- Jeg ser slet ikke nogen, der krammer hinanden, siger Julius.

Impulskøb og held i spil

Kaspar Teudt endte med at bruge 200 kroner i en tombola, men vandt til gengæld en bamse, som skulle koste 500 kroner, hvis man køber den over internettet. Foto: Linda Johansen

Kaspar Teudt, 42 år og arbejder som vagt

Med et kæmpe tøjdyr under armen er Kaspar Teudt godt tilfreds.

- Jeg måtte åbne 70 lodder i tombolaen får at vinde den, fortæller den stolte vinder, der er på kræmmermarkedet som en årlig begivenhed.

Det var egentlig ikke meningen, han skulle købe noget i markedets mange boder. Men overfloden af alverdens varer kan friste enhver.

- Jeg har købt en rygsæk, jeg så, da jeg kom ind. Det er impulskøb, der vil noget. Men det er også svært at finde rygsække, hvor der er plads til computere på 17 tommer.

Det koster en bondegård

Selvom Camilla Jensen, 8-årige Ronja Rebecca (tv.), 3-årige Nelly Nicoline og 7-årige Mascha Marina (th.) lige er kommet, har de allerede været en tur i hoppeborgen. Foto: Linda Johansen

Camilla Jensen, 33 år og laver mad i en institution

Med tre børn under armen og en nyerhvervet ballon formet som en farvestrålende enhjørning er Camilla Jensen klar til shopping.

- Børnene har tømt deres sparegrise til i dag, fortæller hun.

Men hvor langt de kommer for de hårdt sparede penge, må dagen vise. Markedets forlystelser koster ifølge Camilla Jensen en bondegård, og varerne er også dyre, synes Camillas Jensens syvårige datter Mischa Marina.

Camilla Jensen skal selv finde sig et nyt cover til sin mobil, og der kigger hun da helt sikkert også efter prisen.

- Man vil jo gerne gøre et godt kup, når man er på kræmmermarked, siger hun med et smil.