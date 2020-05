Gør fantastisk fund

Et imponerende gulv fra det tredje århundrede er blevet gravet frem under en italiensk vinmark

Det hører ikke til sjældenheder, at man finder ældgamle brudstykker af redskaber og andre efterladenskaber fra vores forfædre. Men sjældent har man set mage til det helt unikke og ufatteligt velbevarede mosaikgulv, som man har fundet fra det antikke Romerrige.

Gulvet fandt man i byen Negrar lidt nord for Verona, og man formoder, at det er blevet lavet i starten af det tredje århundrede. Til trods for sine 1700 år på bagen fremstår det i mere end god stand.

Imponerende, ikke? Foto: Comune di Negrar di Valpolicella

Mosaik-gulvet lå begravet under en vinmark i den bakkede region, og det menes at have været gulvet i en romersk villa.

I Facebook-opslag lyder det fra det kommunale styre i Negrar, at man har ledt efter netop villaen i flere årtier, og nu er den endelig fundet.

Man håber i fremtiden at kunne vise det fascinerende gulv frem for offentligheden, men ifølge kommunen kommer der til at gå noget tid.

'Det færdige resultat må man vente lidt på, og der vil være behov for betydelige ressourcer', skriver kommunen.

For at sætte tingene i perspektiv, blev København grundlagt i 1167, og man startede med at bygge Rundetårn i 1637, mens det omtalte mosaikgulv altså er henholdsvis cirka 900 og 1300 år ældre!