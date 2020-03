Gør mobil i udlandet gratis

Det TDC-ejede mobilselskabet YouSee gør det nu gratis at sende sms og foretage opkald for samtlige sine kunder, der er i udlandet. Det vil dog fortsat koste at bruge data, som ens abonnement kræver.

Ifølge en pressemeddelelse fra selskabet er der lige tusindvis af kunder i udlandet, hvilket er baggrunden for tiltaget.

'Antallet af kunder i udlandet falder dagligt i takt med, at danskerne vender tilbage til Danmark, men for de danskere, der fortsat opholder sig i udlandet, kan det være dyrt at ringe til Danmark fra flere af de lande, hvor grænserne nu lukkes ned,' forklarer Jacob Mortensen, der er direktør for YouSee, i den skriftlige udtalelse.

'Både i Danmark og resten af verden er der indført forholdsregler og lukket grænser for at mindske spredningen af COVID-19. For danskere i udlandet skaber denne situation naturligvis et ekstra stort behov for at holde kontakt med familie og relevante myndigheder både her i landet, men også i det land, hvor man opholder sig,'

Som det fremgår af faktaboksen herunder, gælder tiltaget også YouSee-selskaberne Telmore og Fullrate.

Det skriver YouSee I den nuværende situation har mange danskere i udlandet ekstra stort behov for at komme i kontakt med familie og myndigheder - både i Danmark og lokalt. Alle mobilkunder i YouSee får nu mulighed for gratis at ringe og sms’e hjem indtil udgangen af april. Alle mobilkunder i YouSee kan fra fredag den 20. marts gratis ringe og sms’e fra udlandet og hjem. Samtidig bliver det også gratis at ringe lokalt i det land, hvor de opholder sig, og modtage opkald i udlandet. Den midlertidig løsning træder i kraft fredag den 20. marts og løber indtil udgangen af april. Løsningen gælder også mobilkunder hos Fullrate og Telmore. Den midlertidige løsning dækker følgende: - opkald fra udlandet til Danmark - sms fra udlandet til Danmark - lokale opkald i det land, man opholder sig i - modtaget opkald Opkald via Facetime eller forskellige apps er IKKE inkluderet i løsningen, da disse takseres som data. Den dækker heller ikke ved satellitopkald - altså opkald fra skib og fly.

EU-regler hjælper mange

Uanset om man er kunde hos YouSee eller et andet teleselskab, så er de rejsende, som opholder sig i EU, allerede godt dækket ind. Her er hovedreglen nemlig, at ens abonnement dækker på samme måde som herhjemme.

Det betyder, at sms i langt de fleste abonnementer er gratis, ligesom ens taletid gælder i udlandet. Hvis du overstiger dit taleforbrug, skal du også alene betale den minuttakst, der gælder herjemme.

Dem, der har fri tale i deres abonnement, er således allerede fuldt dækket ved rejse inden for EU. Derimod kan dataforbruget godt være mindre, end det man har til rådighed i Danmark. Men igen takseres det mulige ekstra forbrug, man kan købe, efter de danske prisregler.

Flere af teleselskaberne, for eksempel 3, har i øvrigt særlige abonnement som 3LikeHome, hvor man i en lang række lande verden over har samme vilkår som herhjemme og ikke skal betale ekstra.

Du kan læse mere om reglerne for brug af mobiltelefon i EU her.