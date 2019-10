Gør muligt comeback som el-bil

Det hedengangne Hummer-mærke, der er kendt for sine benzinslugende firehjulstrækkere, kan være på vej tilbage i en eldreven udgave.

Det oplyser kilder hos bilproducenten General Motors med kendskab til planerne.

Navnet Hummer er 'under overvejelse', lyder det fra en af kilderne. Men der er ikke taget nogen endelig beslutning.

Hvis planerne bliver til virkelighed, skal bilen indgå som en del af en ny familie af firehjulstrækkere og varebiler, der alle skal køre på el.

Produktionen af den nye serie af biler skal efter planen begynde i 2021. Den skal sigte efter det eksklusive segment, ligesom blandt andet Tesla har gjort på markedet for elbiler.

Eldrevne firehjulstrækkere og varebiler er dog et ret uudforsket marked.

- Det giver god mening at ramme den mere eksklusive del af markedet for at skabe omsætning, der kan blive til overskud, siger Sam Fiorani, vicepræsident for Auto Forecast Solutions.

Hummer-bilerne blev oprindelig udviklet til militært brug.

Civile udgaver af den store bil blev i løbet af årene særdeles populære blandt rappere og andre kendisser som skuespiller Arnold Schwarzenegger og basketballstjernen Dennis Rodman.

Et Hummer-comeback kan være ganske smart, påpeger Sam Fiorani.

- At sætte Hummer-mærket på enhver ting er en rigtig god idé for General Motors. Halvdelen af marketingkampagnen er der allerede betalt for, siger han.

- At gøre den miljøvenlig er bare prikken over i'et.

Elsatsningen er del af en investering på flere milliarder over de næste fire år i amerikanske fabrikker.

Den indgår som en del af et forslag til en overenskomst mellem fagforeningen United Auto Workers (UAW) og General Motors, der er i en konflikt.

UAW's 48.000 medlemmer i General Motors skal i næste uge stemme om aftalen.

Den kan sætte en stopper for en månedlang strejke, der har kostet USA's største bilproducent omkring 13 milliarder kroner, anslås det.