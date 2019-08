Gør mystisk fund på månens bagside

Kinas månebil har gjort et sært fund under en mission på månen

Den kinesiske månebil Yutu-2 har fundet et mærkeligt, gelé-agtigt stof, mens den udforskede månens bagside, som er den halvdel, der altid vender væk fra jorden.

Det skriver NBC.

Opdagelsen har fået forskerne bag missionen til at smide alt, hvad de har i hænderne, for at finde ud af, hvad det underlige materiale mon er for en størrelse.

Alle kræfter sat ind

Fundet blev gjort ved et tilfælde den 28. juli, da kineserne egentlig var ved at lukke ned for Yutu-2, så den kunne få sin daglige 'middagslur'.

En af forskerne tjekkede billeder fra månebilens kamera og opdagede pludselig et lille krater med et materiale, der havde en farve og glans ulige noget andet, de tidligere havde set på månen.

Kinas måneforskere blev straks hidkaldt, og man blev enige om at sætte alle kræfter ind på at identificere det underlige stof.

Indtil videre er det dog småt med resultater. En mulig teori er, at stoffet er smeltet glas, som er blevet skabt af meteoritter, der har kollideret med månens overflade.