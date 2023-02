Gør opsigtsvækkende fund på ballon

Ifølge de amerikanske myndigheder er der blevet fundet et apparat, der kan opfange 'sensitiv kommunikation', i den kinesiske ballon over USA

Lørdag skød de den ned, og nu kan de amerikanske myndigheder løfte lidt af sløret for, hvad det var for en størrelse, der svævede over dem.

Det skriver USA Today og flere andre amerikanske medier.

På en pressebriefing torsdag kunne de nemlig afsløre, at apparatet kan opfange samtaler fra lang afstand. Og det skulle efter sigende være det første bevis på, at den kinesiske ballon over USA blev brugt til mere end bare vejrudsigter.

- Pentagon fløj med U-2 spionfly for at undersøge, hvad det var for et apparat, der hang på ballonen, og vi har fundet ud af, at det havde evnen til at udføre operationer, der kan indsamle signaler og samtaler, lyder det i en udtalelse fra udenrigsministeriet i USA.

Møder på 40 ambassader

Den store ballon har de seneste dage skabt ballade i USA og har medført en diplomatisk krise imellem de to stormagter.

USA har i Washington og Kinas hovedstad, Beijing, holdt møder med 150 diplomater på 40 ambassader. Her har de orienteret om den kinesiske ballon.

Kina hævder, at det var en vejrballon, som var kommet ud af kurs, der i sidste uge krydsede USA. Den kinesiske ledelse reagerer vredt på, at USA omtaler det som en spionballon.

Ifølge de unavngivne amerikanske diplomater har luftballoner i flere år opereret fra Kinas Hainan-provins. Her har de været brugt til at indsamle oplysninger af militær art i lande, der har strategisk betydning for Kina.

Flere lande

Det drejer sig om lande som Japan, Indien, Vietnam, Taiwan og Filippinerne. Luftballonerne er blevet spottet over fem kontinenter, hedder det.

- Det, som kineserne har gjort, er at bruge en utrolig gammel teknologi og grundlæggende smelte den sammen med moderne kommunikations- og observationsmuligheder, lyder det fra en af embedsmændene.

I de briefinger, som USA har givet til 40 lande, fremgår det, at en af de kinesiske luftballoner har fløjet rundt om Jorden i 2019. Den fløj blandt andet over de amerikanske områder Hawaii og Florida.

Afslører hul

Også helt inde i Pentagons hjerte har den skabt postyr. Det skriver Politico.

Årsagen er en række historier om, at det ifølge Business Insider er sket fire gange før under Donald Trumps tid som præsident. Noget, som vi også tidligere har beskrevet på Ekstra Bladet.

Men det er tilsyneladende ikke noget, de har registreret i North American Aerospace Defense Command (NORAD red.). Det fortæller en bekymret general Glen D. VanHerck.

- De her balloner. Som chef for NORAD er det mit ansvar at opfange trusler rettet imod USA, og jeg kan forsikre om, at vi aldrig har set disse trusler tidligere. Det afslører et hul, som vi er nødt til at finde en løsning på, siger Glen D. VanHerck og oplyser samtidig, at han ikke vil gå yderligere i detaljer.

Skærende kontrast

Også tidligere national sikkerhedsrådgiver i Trump-administrationen Robert C. O'Brien har oplyst, at han aldrig har hørt om de balloner før.

De citater er i skærende kontrast til tidligere meldinger fra kilder i det amerikanske forsvarsministerium.

- Kinas regerings overvågningsballoner passerede kort USA mindst tre gange under den tidligere administration, og mindst en gang, så vidt vi har kendskab til, under den nye administration, men ikke over så lang tid som denne, lød det.

Det kom frem, efter at en af de mange republikanerne, Tom Cotton, for til tasterne for at kalde Bidens håndtering 'en sketch værdig.'