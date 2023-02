Gør ufatteligt fund på pizzeria efter 16 år

Den 63-årige mafioso Edgardo Greco blev efter 16 år på flugt anholdt på et pizzeria i Frankrig, hvor han i årevis havde gemt sig under et alias

I Europa ligger tusindvis af pizzeriaer, hvor alt er stort set ins. Pizza ind. Pizza ud. Og lang dem over disken.

Men et pizzeria i byen Saint-Étienne dannede torsdag ramme for noget usædvanligt. Helt usædvanligt.

Interpol kunne offentliggøre, at de efter 16 års søgen havde fundet den 63-årige mafioso Edgardo Greco, der er dømt for at stå bag drabet på brødrene Stefano og Giuseppe Bartolomeo.

Det skete i forbindelse med en mafiakrig mellem den magtfulde italienske mafiaorganisation 'Ndrangheta, som Greco havde forbindelser til, og en rivaliserende klan.

Her blev de to brødre tæsket ihjel med et jernrør i et fiskelager ifølge franske anklagere.

Ingen dramatik foran restauranten, hvor Edgardo Greco blev anholdt. Foto: Interpol

Et nyt liv

Efterfølgende skulle Edgardo Greco have flygtet fra Italien, og han er ikke blevet set i 16 år. Og herfra stoppede Edgardo Greco med at eksistere.

Ifølge Interpol tog han navnet Paolo Dimitrio og blev ejer af restauranten i juni 2021, som han drev frem til november samme år. Derudover arbejdede han på forskellige italienske restauranter i området. Langt fra Sicilien. Langt fra mafiaen.

Men 02. februar 2023 indhentede fortiden ham. Interpol fandt ham, og etfer anholdelsen blev han stillet for en undersøgelsesdommer i Lyon, hvor man blev orienteret om den italienske arrestordre.

Foruden drabene på de to brødre, så er han også anklaget for mordforsøget på Emiliano Mosciaro som del af en mafiakrig bandekrig mellem Pino Sena og Perna Pranno, oplyser Interpol.

Beslaglagt for milliarder

Anholdelsen af Edgardo Greco er sket en uge, efter at italiensk politi oplyste, at det havde afviklet en 'Ndrangheta-mafiaring, der dominerer et stort område i det sydlige Calabrien.

Der blev også beslaglagt aktiver på over 250 millioner euro - knap 1,9 milliarder kroner.

I alt er 56 mennesker, hvor af mange af dem allerede var fængslet, blevet genstand for en efterforskning i forbindelse en række forbrydelser, herunder mafiarelateret sammensværgelse, pengeafpresning, kidnapning, bestikkelse og besiddelse af våben. Det har politiet og anklagere oplyst.