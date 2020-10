Goldman Sachs indgår forlig: Betaler milliarder

Det amerikanske finanshus Goldman Sachs har indgået et milliardforlig på 2,9 milliarder dollars svarende til 18,3 milliarder kroner.

Det skriver CNN, ligesom selskabet skriver det i en pressemeddelelse.

Det er myndigheder fra USA, Storbritannien, Singapore og Hong Kong, som finanshuset har forhandlet med i en kæmpe sag om hvidvask.

Forliget er kommet, efter Goldman Sachs har været beskyldt for at hjælpe selskabet 1MDB med underslæb og hvidvask, ligesom storbanken har overhørt advarsler, lyder det.

I en skriftlig udtalelse lyder det fra den øverste chef i Goldman Sachs:

'Selv om det er tydeligt, at tidligere medarbejdere overtrådte loven, løj for kolleger og har omgået firmaets kontrol, fratager det ikke mig eller nogen anden hos firmaet for vores ansvar.'

Kræver kæmpe bonusser tilbage

Banken kræver desuden bonus til fem tidligere topchefer i banken tilbagebetalt. Konkret har de fem fået bonusser for 421 millioner kroner. Banken selv oplyser ikke navnene på de fem, men ifølge Financial Times er der tale om:

Lloyd Blankfein, tidligere topdirektør, Gary Cohn, tidligere direktør, David Viniar, tidligere finansdirektør og tidligere direktører Michael Sherwood og Mike Evans.

Også tre tidligere ansatte ønsker banken bonusser fra. Her drejer det sig om et samlet beløb på 478 millioner kroner.

Pengene fra forliget skal deles mellem de forskellige myndigheder, som aftalen er indgået med.

Ifølge Financial Times har skandalen betydet, at den tidligere statsminister i Malaysia Najib Razak er blevet idømt fængsel. Desuden beretter mediet, at pengene fra skandalen ud over dyr kunst er brugt til at finansiere blockbusteren Wolf of Wall Street.