Google begynder at lukke konti: Sletter ALT

Fra december i år vil Google begynde at lukke konti, der har været inaktive i to år eller mere.

Det betyder, at alt fra mail, kalender og fotos, der er koblet op på kontoen, vil blive slettet.

Det skrev Google tirsdag i en pressemeddelelse om opdatering af selskabets politik for inaktive profiler.

Ifølge Google er det af sikkerhedsmæssige årsager.

I meddelelsen skriver vicedirektør for produktafdelingen, Ruth Kricheli, at hvis en profil ikke har været aktiv længe, er der større sandsynlighed for, at den bliver kompromitteret.

Googles egne analyser viser, at hvis en konto er blevet kompromitteret, kan den bruges til identitetstyveri.

Det er kun personlige konti, der vil blive slettet. Beslutningen har ingen indflydelse på konti for organisationer, skoler eller virksomheder, skriver hun.

Udrulningen kommer til at foregå 'langsomt og forsigtigt', hvor Google vil sende mails til de pågældende konti med flere advarsler om, at kontoen vil blive lukket.

Derudover anbefaler Google, at hvis man ikke vil have slettet sin konto, skal man være aktiv på den mindst en gang hvert andet år.

Det er man ved at sende eller læse mails, bruge Google Drive, se en Youtube-video, downloade en app gennem Google Play Store, bruge Google Search eller bruge 'log ind med Google' på anden konto.

Selvfølgelig alt sammen igennem sit Google log-in.

Ruth Kricheli skriver, at Google på nuværende tidspunkt ikke vil slette konti med Youtube-videoer.