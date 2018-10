Google fyrer 48 ansatte efter anklager om sexchikane

Internetgiganten Google har siden 2016 fyret 48 medarbejdere, heriblandt 13 ledere, som følge af beskyldninger om seksuel chikane.

Alle 48 er blevet opsagt uden nogen form for økonomisk fratrædelsesordning.

Det oplyser Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, torsdag i en e-mail til virksomhedens ansatte.

Det skriver flere internationale medier.

E-mailen kommer som reaktion på en artikel i The New York Times tidligere på dagen.

Artiklen beskriver, hvordan Google i 2014 fyrede sin administrerende direktør for styresystemet Android, Andy Rubin, som følge af anklager om upassende seksuel adfærd og samtidig gav ham et gyldent håndtryk på 90 millioner dollar - 588 millioner kroner.

En talsmand for Andy Rubin hævder ifølge nyhedsbureauet AP, at Android-chefen forlod Google på eget initiativ og aldrig blev informeret om beskyldningerne om sexchikane.

Talsmanden siger også, at Andy Rubin erkender at have haft samtykkende, seksuelle forhold, der på det tidspunkt overholdt Googles politikker.

Administrerende direktør Sundar Pichai oplyser i sin e-mail til medarbejderne, at Google i dag har strengere politikker på området.