Google og Facebook indfører vaccinekrav for ansatte

Google kræver nu, at alle medarbejdere, der vender tilbage til kontoret efter at have arbejdet hjemme under pandemien, skal vaccineres.

Det rapporterer NBC News.

Imens skriver nyhedsbureauet Reuters, at også Facebook vil kræve, at alle medarbejdere i USA er vaccineret, før de kan få adgang til deres arbejdsplads.

Vaccinekravet fra de store techgiganter kommer, idet den særligt smitsomme Delta-variant af coronavirusset har fået smittetallene til at stige i stort set alle stater i USA.

I mange af de delstater, hvor vaccinationsraten er lav, ses nogle af de allerhøjeste smittetal.

- Enhver, som kommer på arbejde hos os, skal vaccineres. Vi udruller denne politik i USA i de kommende uger og vil udvide til andre regioner i de kommende måneder, udtaler Googles administrerende direktør, Sundar Pichai, ifølge NBC News.

Han tilføjer, at vaccination mod covid-19 er 'en af de vigtigste måder at holde os selv og vores samfund beskyttet på i de kommende måneder'.

Ifølge Sundar Pichai udvider Google samtidig sin globale politik om at arbejde hjemmefra indtil 18. oktober. Virksomheden planlagde tidligere at genåbne alle sine kontorer for ansatte i midten af september.

Flere af Googles ansatte roser Pichais beslutning om at udskyde planerne om at genåbne kontorerne samt kræve vaccination af dem, der vender tilbage.

- Det er helt sikkert den rigtige ting at gøre, udtaler en af Googles ingeniører, som ønsker at være anonym, ifølge NBC News.

En anden medarbejder siger, at det logistisk set ville have været nemmere at udskyde planen om at vende tilbage til kontorerne til januar.

- Jeg mistænker, at det alligevel er det, der kommer til at ske, siger medarbejderen.

Tidligere onsdag meddelte Det Hvide Hus, at det bliver obligatorisk at bære mundbind i alle føderale bygninger, der ligger i såkaldte covid-hotspots.

Meldingen kom, efter at USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) tirsdag ændrede sine retningslinjer for brug af mundbind.

Ifølge CDC bør alle færdigvaccinerede personer bære mundbind indendørs i områder med høj smitte.