Google sætter hårdt ind mod kryptovalutaer

Google lancerer nyt tiltag, der skal blokere reklamer for kryptovalutaer

Et af de helt store samtaleemner de seneste måneder har været kryptovalutaer, som har oplevet enorme udsving, og som har fristet adskillige danskere til at kaste sig ud i at investere i de svingende valutaer.

Fordi valutaerne ikke har været forankret i en nation eller et pengeinstitut, som gængse valutaer, har kryptovalutaerne, så som Bitcoin, modtaget stor kritik verden over, og flere steder er der lavet tiltag for at modarbejde valutaerne, som kritikere mener både destabiliserer verdensøkonomien og suger enorme mængder af elektricitet.

Og nu er Google også kommet på banen med tiltag mod de omdiskuterede kryptovaluta.

Således har internet-giganten valgt at forbyde annoncer for kryptovaluta fra og med juni i år.

Det bekræfter Googles chef for bæredygtige reklamer, Scott Spencer, over for CNBC.

Forbuddet omfatter både såkaldte ICO'er (initial coin offerings), wallets og investeringsrådgivning.

- Har ikke en krystalkugle

Googles indgreb er så vidtfavnende, at også legitime virksomheder bliver omfattet af forbuddet.

- Vi har ikke nogen krystalkugle, der kan vise, hvordan fremtiden ser ud for kryptovalutaer, men vi har set nok skade på forbrugere eller potentielt skade på forbrugere til, at det er et område, vi vil gå til med enorm forsigtighed, siger Scott Spencer.

Kryptovaluta har tidligere været ramt af omfattende svindel, hvor investorer er blevet snydt til at købe valuta, hvorefter ophavsmændene til valutaen er stukket af med investeringerne, så investorerne står tilbage uden nogen værdi.

Med tiltaget går Google i fodsporene på et lignende tiltag, som Facebook offentliggjorde tidligere i år.

Google har samtidig meddelt, at de i 2017 har blokeret mere end 3,2 milliarder reklamer af forskellige årsager. Det er næsten en fordobling af tallet for 2016, hvor man fjernede 1,7 milliarder reklamer.