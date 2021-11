Google taber sag ved EU-Domstolen og står til milliardbøde

Google taber en sag ved EU-Domstolen, der opretholder bøde på 18 milliarder kroner. En bøde, som den amerikanske gigant blev tildelt i 2017.

Det fremgår af en afgørelse fra EU-Domstolen onsdag.

Sagen udspringer af en afgørelse fra 2017, hvor EU-Kommissionen tildelte Google en bøde på 18 milliarder kroner for at misbruge sin dominans på markedet for søgninger på nettet.

Google har været uenig i afgørelsen, og det er klagen, som EU-Domstolen har skullet tage stilling til og onsdag har afgjort.

Google fik bøden for misbrug af sin dominans i Danmark og 12 andre europæiske lande til at vise brugerne hen til sine egne sider frem for til konkurrenternes.

I det konkrete tilfælde er brugerne i højere grad endt hos Googles prissammenligningstjeneste frem for konkurrenternes.

Det skete, ifølge kommissionen, selv om det måske ikke har været det mest relevante søgeresultat.

EU-Domstolen skriver i afgørelsen, at det ikke i sig selv er grundlag for at kritisere en virksomhed, der har en dominerende position på et marked - heller ikke selv om det er i Googles størrelsesorden.

Ifølge domstolens afgørelsen har Google ikke holdt sig inden for skiven, fordi Google har favoriseret sin egen tjeneste i forhold til visning og placering i søgeresultaterne, mens konkurrenternes tjenester er blevet placeret ved hjælp af algoritmer.

Google har mulighed for at appellere dommen, hvis det sker i løbet af to måneder og ti dage.