Google vil slette oplysninger om besøg på abortklinikker

Google vil slette lokationshistorik, der viser, hvornår brugere besøger en abortklinik.

Det oplyser søgegiganten fredag amerikansk tid.

Beslutningen er truffet af bekymring for, at et digitalt spor kan lede myndighederne frem til kvinder, der på ulovlig vis afslutter en graviditet.

Den 24. juni omstødte USA's højesteret en skelsættende afgørelse ved navn 'Roe v. Wade' fra 1973, der gav kvinder i USA ret til abort.

Afgørelsen fra højesteret åbner for, at amerikanske delstater selv kan begrænse eller forbyde abort.

Og det er mange stater allerede godt i gang med.

Omkring halvdelen af de 50 amerikanske delstater ventes at ville stramme reglerne.

Nogle af delstaterne vil indføre et næsten totalt forbud mod abort. Andre vil lade gravide få en abort, hvis det sker inden for de første seks eller op til 15 uger af graviditeten.

Google frygter, at politiet via dommerkendelser kan få adgang til brugeres søgehistorik, geolokalisering og andre oplysninger, som kan afsløre kvinders abortplaner.

Ifølge virksomheden er en Google-kontos lokationshistorik som standard slået fra.

I løbet af de kommende uger vil oplysninger om besøg på blandt andet abortklinikker og fertilitetsklinikker blive slettet straks efter besøget.

I forbindelse med afgørelsen fra højesteret sidste fredag sagde USA's præsident, Joe Biden, at landets øverste domstol 'har taget forfatningssikrede rettigheder' fra amerikanerne.

- Det er en trist dag for domstolen og for landet.

- Kvinders sundhed og liv i dette land er nu i fare, sagde Biden.

I samme ombæring opfordrede han vælgerne til at benytte sig af deres stemmeret ved det kommende midtvejsvalg i november.