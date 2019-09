Google vinder stor principiel sag

Google har tirsdag vundet en stor principiel sag om personlige oplysninger på nettet.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Ifølge afgørelsen i EU-Domstolen skal virksomheden kun skal fjerne referencer til artikler og andet materiale fra dens søgemaskine i Europa, men at det ikke er tilfældet i resten af verden, i tilfælde af, at de bliver gjort opmærksom på fejlagtig eller skadelig information om en person.

Retssagen stammer fra et opgør mellem Google og det franske databeskyttelsestilsyn CNIL, hvor sidstnævnte krævede, at Google fjernede links til sider, der indeholdt falske oplysninger om en person.

Året efter indførte Google en funktion, der gjorde, at personer fra Europa ikke kunne se links, som var opført på en bestemt liste.

Men de samme links figurerede stadig andre steder i verden, og CNIL idømte derfor Google en bøde på 100.000 euro.

Google nægtede imidlertid at betale bøden og argumenterede med, at et påbud om at fjerne links i hele verden ville kunne misbruges af autoritære regimer, der dermed ville kunne pålægge Google global censur og fjerne materiale, som det pågældende regime fandt uønsket - heriblandt overtrædelser af menneskerettighederne.

Google blev i sagen bakket op af blandt andet Microsoft, Wikimedia Foundation og presseorganisationen Reporters Committee for Freedom of the Press.

Og EU-Domstolen har altså bakket Google op, således at et påbud til Google om at fjerne links til noget bestemt materiale kun er gældende inden for EU's grænser, så længe påbudet er kommet her.

Siden 2014 har Google modtaget mere end 845.000 anmodninger om at fjerne i alt 3,3 millioner hjemmesider.