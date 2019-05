Googles algoritmer sendte Christiania-turister på afveje

Flere og flere ting i den almindelige dagligdag styres og kontrolleres af tech-giganternes algoritmer.

På ferie anvendes ganske ofte telefonens søgeredskaber og ruteplanlægnings-apps, når man skal finde vej til en given turist-attraktion.

Det gælder både, når vi besøger mål i udlandet, og når turister besøger Danmark.

En af Københavns største turist-attraktioner er Christiania, og her har man gennem længere tid været en smule træt af tech-giganternes søgemaskiner, blandt andet Googles, der ikke sendte turisterne til 'downtown' Christiania, men derimod ud til et beboelsesområde, hvor der ikke sker ret meget.

- Turisterne er selvfølgelig hjerteligt velkomne til også at gå tur der. Men det er altså langt væk fra, hvad vi selv mener er Christianias centrum, fortæller Ole Sønderby, der arbejder på Christianias byggekontor som planlægger.

- Den rute til Christiania, man får på Google Maps er helt skæv, mener Ole Sønderby.

- Det område, hvor turisterne bliver sendt hen, er et lidt øde område. På Christiania mener vi selv, at området bag ved hovedindgangen (der ligger i krydset Prinsessegade og Bådsmandstræde, red) er der, det sker. Det er i det område, man finder vores produktion, handel, kulturliv, spisesteder og restaurationer, fortæller Ole Sønderby.

Dette område inkluderer også den både berømte og berygtede hashgade, Pusher Street, der i sig selv er en turistattraktion med dens åbenlyse, men samtidig kriminelle handel med cannabis-produkter.

- Vi havde selvfølgelig tænkt tanken om, at ruteplanlæggerne med vilje var programmeret sådan, at de ikke pegede mod Pusher Street, siger Ole Sønderby.

Men ved kigge lidt nærmere på Google Maps, så det mere ud til, at det var algoritmerne, der styrede turisterne udenom Christianias centrale område. Studerer man Christiania på et kort, fremstår det som et aflangt område, hvor 'downtown' ligger nede den ene ende.

Området, hvor Google Maps sendte turisterne hen, er sådan cirka placeret midt i det afgrænsede Christiania-område på kortet. Dermed virker det som, at det digitale kryds er placeret, hvad Googles algoritmer vurderer er i midten af Christiania.

- Vi har flere gange henvendt os til Google for at få det ændret, så turisterne i stedet bliver ledt hen til hovedindgangen, men de har ikke svaret. Derfor ringede vi jo til jer på Ekstra Bladet, måske I kunne gøre noget, lyder det fra Ole Sønderby.

Derfor henvendte Ekstra Bladet sig til Googles danske kommunikationschef, Jesper Vangkilde, der lovede at se på sagen.

Efterfølgende er det digitale kryds på Googles ruteplanlægger blevet ændret, så det ikke længere leder turister på vildspor.

- Vi er altid glade for, når brugerne aktivt henvender sig, hvis vi har lavet en unøjagtighed. Det har Christiania så gjort på en god og konstruktiv måde, og jeg er glad for, at vi har fået løst det til alles bedste, siger Jesper Vangkilde.