Grædende borger: - Føles som Armageddon

De heftige skovbrande i Canada bliver ved med at sprede sig, og ifølge en af de 29.000 evakuerede føles det efterhånden som et canadisk Armageddon

I ugevis har canadiske delstat Alberta været hærget af skovbrande.

Og det bliver tilsyneladende bare værre og værre. Ifølge New York Times er nu 29.000 indbyggere i området blevet evakueret, og det skaber store frustrationer.

Det fortæller Nicole Clarke fra byen Fox Creek vest for storbyen Edmonton i den centrale del af Alberta.

- Det føles som en canadisk Armageddon, Som en dårlig gyserfilm. Jeg ved ikke, om jeg har et hjem at vende tilbage til, fortæller den 37-årige grædende kvinde til New York TImes.

Hun fortæller samtidig, at hun i øjeblikket bor på et billigt motel et stykke fra den hårdt ramte zone. Men kæresten og hende er begge arbejdsløse, så de løber snart tør for penge.

Tusindvis af hektar er allerede brændt, og lige nu forsøger myndighederne at få styr på de mange skovbrande, der får ekstra næring af, at der er udbredt tørke som følge af ualmindelig høje temperaturer.

Tyk røg

Foruden flammerne er det ifølge CNN også den tykke og massive mængde røg, der skaber problemer i området. Og endda også i USA.

Her har myndighederne i Nebraska, Washington, Montana, Wisconsin og Wyoming advaret om forringet luftkvalitet som følge af de store skovbrande nordpå.

Derudover kan det også skabe udfordringer for sigtbarheden i området

Siden januar har der været 348 skovbrande, og der er brændt mere end 25.000 hektar.

