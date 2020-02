Grædende dreng gik viralt: Nu deles falsk historie

Den niårige Quaden Bayles gik viralt i en video, hvor han græder over at være blevet mobbet. Nu er han genstand for en falsk konspirationshistorie på de sociale medier

Quaden Bayles er ni år gammel, men siden en video af ham gik viralt, er der blevet delt en falsk historie om, at han i virkeligheden skulle være en 18 år gammel skuespiller, som har snydt alle.

Særligt på Twitter blev konspirationsteorien delt meget, men der er intet, der tyder på, at den er sand.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Metro, Mirror, News.com.au og Insider.

Offer for mobning

Quaden Bayles blev kendt verden over, da hans mor lagde en video ud af den grædende dreng, efter han var blevet mobbet i skolen.

I videoen siger Quaden Bayles, at han har lyst til at slå sig selv ihjel, og at han vil gøre det med det samme, hvis han får en kniv.

Moderen valgte at dele videoen for at skabe opmærksomhed om, hvad mobning kan gøre ved en lille dreng.

'Lyver om sin alder'

Videoen fik straks reaktioner fra diverse kendte personer, som tilkendegav deres støtte til Quaden Bayles. Han er blandt andet blevet inviteret på banen med rugbyholdet Indigenous All-Stars i Australien.

Siden videoen kom frem, har den dog også fået helt andre reaktioner fra de folk, som mener, at han lyver om sin alder.

Blandt andet er et billede på Instagram blevet omtalt, hvor det ser ud, som om drengen drikker vin. Ser man dog nærmere på billedet kan man se, at der er tale om en drikkevare ved navn Appletiser, som er en frugt-cider uden alkohol.

Der bliver også delt et billede af Quaden Bayles til en 18-års fødselsdag, som kritikerne mener er hans egen. På andre billeder fra samme aften fremgår det dog tydeligt, at festen er for en anden person ved navn Garlen.

Flere af dem, der forsvarer Quaden Bayles, har desuden fundet en video fra tv-stationen Studio 10 i 2015, hvor drengen er med sin mor i studiet for at fortælle om sin dværgvækst. Her er han blot fire år gammel.