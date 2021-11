Grækenland vil have deres skulpturer tilbage

Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis har meldt ud, at de vil have deres skulpturer tilbage fra Storbritannien. De igangsætter nu en kampagne

Det drejer sig om Parthenon skulpturer. En samling af klassiske græske marmorskulpturer fra 5. århundrede f.Kr.

Skulpturerne er lige nu på udstilling ved The British Museum i London. De har tilhørt museet siden 1816.

Grækenland har ad flere omgange bedt UK om at udlevere skulpturerne. Senest den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis. Anmodning blev afvist af Boris Johnson.

Det skriver The Guradian.

Kyriakos Mitsotakis og Boris Johnson. Foto: Ritzau Scanpix

En kampagne

Men det får ikke Grækenland til at give op. Nu vil de igangsætte en kampagne, som forhåbentlig kan få englænderne selv til at lægge pres på den britiske regering.

- Min intention er, at jeg vil blive ved med at arbejde hårdt for, at skulpturerne kan vende tilbage til Acropolis Museum, lyder det fra Mitsotakis.

Mitsotakis bøn til den britiske regering, er første gang, at den græske stat henvender sig direkte til Downing Street for at få Parthenon skulpturerne tilbage.

Boris Johnson står dog fast på, at udlevering er en beslutning, som The British Museum selv skal træffe. Det er den græske regering dog uenig i.

En kopi af Agamemnons maske. Foto: Ritzau Scanpix

Vil bytte

Unesco er enig med grækerne. Ifølge dem bør beslutningen være op til den britiske regering og ikke The British Museum.

Angiveligt har Mitsotakis beskrevet skulpturerne som den vigtigste symbolik mellem moderne grækere og deres forfædre.

For at imødekomme englænderne har Athen tilbudt at udlevere nogle andre artefakter til The British Museum. De har afvist, at det kan dreje sig om Agamemnons guldmaske.