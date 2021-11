Grænse sænkes: Børn fra 1. klasse opfordres til ugentlig test

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er blevet enige om at anbefale en ugentlig test af skoleelever helt ned til 1. klasse.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen kommer på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og den nuværende coronasituation.

Aftalen betyder, at medarbejdere og børn fra og med 1. klasse i skolerne, som ikke er vaccinerede eller har været smittede med coronavirus inden for seks måneder, bør lade sig teste en gang om ugen.

Indtil nu har anbefalingen været gældende for børn fra 9 år. Det vil sige fra omkring 3. klasse.

Samtidig har man kunnet slippe, hvis man har været smittet med coronavirus inden for 12 måneder. Den grænse sættes ned til seks måneder.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at selv om børn sjældent bliver ramt hårdt af corona, så kan de stadig bære smitte videre til ældre og sårbare borgere.

- Smitten er desværre markant til stede ude på skolerne og spreder sig blandt børnene. Heldigvis bliver børn sjældent ramt hårdt af corona, men de kan stadig sætte gang i smittekæder, der i sidste ende rammer de ældre og sårbare borgere i samfundet.

- Her vil screeningtest (en ugentlig test, red.) ned til 1. klasse være et værdifuldt værktøj, som fanger smitten og kan være med til at sætte en stopper for den, siger han i pressemeddelelsen.

Regeringen og KL vil i den forbindelse se nærmere på, hvordan selvtest eventuelt kan implementeres for skolerne, fremgår det af pressemeddelelsen.

Anbefalingerne til børn, der er identificeret som såkaldt nære kontakter, bliver imidlertid ikke ændret.

Derfor gælder det stadig, at børn, som ikke tidligere er blevet smittet eller vaccineret, i de tilfælde skal testes hurtigst muligt samt på 4. og 6.-dagen. Hvis de ikke har haft symptomer på corona.

Det gælder ud over for skolebørnene for børn i dagtilbud fra 3-års-alderen samt til fritidsaktiviteter.

Anbefalingerne gælder indtil videre frem til 31. marts 2022.