Grænsehandel er stadig mulig

Der var travlt i grænsebutikkerne, efter at statsminister Mette Frederiksen, fredag aften meddelte, at de ville lukke de danske grænser lørdag klokken 12 på grund af faren for spredning af coronavirus.

I modsætning til, hvad mange troede, så forhindrer grænselukningen ikke, at danskere kan køre over grænsen og købe vin, øl og slik, som de plejer, det skriver Jydske Vestkysten.

- Man kan godt køre over grænsen og købe ind og så komme tilbage til Danmark igen, hvis man altså er dansk statsborger, lød meldingen fra Rigspolitiet lørdag eftermiddag.

Regeringen fraråder dog al unødvendig rejse ud af Danmark inklusiv ture til Tyskland for dåseøl og sodavand. Der indsættes skærpet kontrol ved grænsen. Indtil videre frem til den 13. april.

Det bliver for nogen mere besværligt at hente sine varer i Tyskland. For når man skal tilbage til Danmark, er der kun tre grænseovergange at vælge imellem - i Sæd ved Tønder, overgangen ved Kruså og motorvejsovergangen ved Frøslev. Resten er lukket med betonklodser.

Danskerne handler hvert år for milliarder i grænsebutikkerne.