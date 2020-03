Grænselukninger i Europa giver kaos og kæmpekøer på vejene

1/2: #E45: Vi har konstateret en del kødannelse mod Tyskland i morgentimerne. For at afhjælpe dette kommer vi mellem kl. 07:00 og kl. 10:00, idag, til at lede personbil trafikken af V. Afkørsel 74 sydgående i retning mod Kruså. Vis hensyn og kør forsigtigt.#politidk #sjyl