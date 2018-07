De græske myndigheder oplyser til AP, at der er alvorlige indikationer på, at de dødelige brande var påsatte

Græske myndigheder oplyser ifølge nyhedsmediet AP, at der er alvorlige indikationer på, at skovbranden nær Athen kan være påsat.

Det skriver AP.

Ifølge ministeren for offentlig orden, Nikos Toskas, viser analyser af satellitbilleder og undersøgelser i området, at brandene brød ud flere steder samtidig indenfor en kort tidsperiode. Derudover tyder det på, at de var påsatte.

Dødstallet er ifølge AP steget til 82 i løbet af torsdag.

Lige nu søger man stadigvæk efter ofre langs kysten og i de berørte byer.

Et af de udbrædnte huse i byen Mati nord for hovedstaden Athen. Foto: Philip Davali

Grækenlands premierminster Alexis Tipras har også udtrykt bekymring for tilstedeværelsen af flere parallelle brande. Nu tyder meget på, at de var påsat. Video: AP

