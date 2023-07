Græsk fly styrter ned i kamp med naturbrande

Et af de fly, der har bistået med at slukke flammerne fra naturbrande, er styrtet ned. Det oplyser det græske brandvæsen.

Det er i slukningen af skovbrande over øen Evia, at flyet er styrtet ned ifølge det græske public service-medie ERT.

En talsmand for brandvæsnet oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at der var mindst to personer om bord på flyet, da det styrtede ned i en kløft.

Billeder på den statslige græske tv-station ERT viser flyet strejfe et træ. Derpå styrter det til jorden med næsen nedad og eksploderer.

Det græske luftvåben oplyser, at de to er piloter fra luftvåbnet.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysning om deres skæbne. To redningshelikoptere er sendt ud for at lede efter dem.

Flyet var et af mindst fire fly, der er sat ind for at bekæmpe brandene på Evia. Det samme er omkring 100 brandmænd.

Evia er Grækenlands næststørste ø efter Kreta. Den ligger nord-nordøst for landets hovedstad Athen i Det Ægæiske Hav tæt på fastlandet.

Trods flere historiske seværdigheder er der tale om en beskeden international turisme på øen. Den er i højere kendt for at være feriested for indbyggere i Athen.

Der er ikke offentliggjort nogle detaljer om styrtet. Dermed er årsagen til styrtet også uklart.

Blandt de græske øer er det især Rhodos, der er hårdt ramt af naturbrande.

Her er hundredvis af brandfolk sat ind for at forsøge at få de omfattende brande under kontrol. Græske brandmænd får hjælp af kolleger fra Tyrkiet og Slovakiet.

De første brande brød ud onsdag i sidste uge og har bredt sig på grund af knastørt vejr og en kraftig vind, der puster til ilden.

Titusinder af turister og indbyggere er blevet evakueret fra de berørte områder.

En anklager på øen har indledt en efterforskning for at finde ud af, hvordan brandene er opstået, og om myndighedernes indsats kunne have været mere effektiv.

Det meddeler den statslige tv-station ERT.

Den oplyser i samme ombæring, at omkring ti procent af Rhodos' samlede areal er brændt.