Græsk politi bruger tåregas mod demonstranter

Politiet har brugt tåregas for at sprede de mange demonstranter, der er mødt op foran parlamentsbygningen i Athen søndag.

Flere tusinde grækere var søndag på gaden i hovedstaden for at protestere mod en navneaftale med Makedonien forud for en afstemningen i næste uge.

Det skriver Reuters.

Konflikten om navnet til Makedonien har fået stor betydning og har blandt andet resulteret i store demonstrationer og fået landets forsvarsminister til at gå af.

Det græske politi har estimeret, at 60.000 demonstranter var mødt op klokken 12 lokal tid.

Helt formelt hedder Makedonien Former Yugoslav Republic of Macedonia (Tidligere Jugoslavisk Republik Makedonien) eller Fyrom. Det har været et krav fra Grækenland.

Makedonien løsrev sig fra det tidligere Jugoslavien i 1991, da Jugoslavien blev opløst af borgerkrig.

Men Grækenland modsatte sig det nye lands ret til at kalde sig Makedonien, fordi Grækenlands nordligste provins også hedder Makedonien.

Efter flere års kontroverser er den græske regering og den makedonske regeringen blevet enige om, at landet fremover skal hedde Republikken Nordmakedonien.

Det er allerede blevet stemt igennem i det makedonske parlament, men de græske politikere skal også stemme ja til aftalen.