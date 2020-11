Gratis bind og tamponer i Danmark? - Lige så naturligt at skide!

Skotland har vedtaget en lov, der gør bind og tamponer gratis for alle, der har behov for det. SF-politiker vil undersøge lignende initiativer - kønsforsker kan ikke helt se nødvendigheden

Det skotske parlament har tirsdag besluttet at bind og tamponer skal være gratis for alle kvinder i landet, som har brug for det.

Det mener Annika Smith, der er medlem af borgerrepræsentationen i København for SF, er en rigtig god idé. Hun vil arbejde for at noget lignende gennemføres i Københavns Kommune ved at indføre frit tilgængelige bind og tamponer på offentlige toiletter i byen.

- Vi ville alle undre os rigtig meget, hvis der ikke var stillet toiletpapir til rådighed på offentlige toiletter. Og for at sige det lige ud så er det lige så naturligt at skide, som det er at menstruere. Det er bare kun halvdelen af os, der gør det sidste, siger hun.

Kønsforsker Karen Sjørup synes ligeledes, det er et fint initiativ.

- Jeg synes, det er fint. Det er da udtryk for en regering, der vil kvinderne det godt. Det er ikke altid, man skal gøre det samme for kvinder og mænd for at få ligestilling, siger hun.

Menstruation er tabu

Både Annika Smith og Karen Sjørup mener, at menstruation fortsat er et tabu. Smith tror, initiativet kan hjælpe med at aftabuisere menstruation.

- Det er stadig forbundet med skam for en hel del piger og unge kvinder. Og det skal vi som samfund lave om på ved at gøre det lige så naturligt, at der er bind og tamponer på toilettet, som det er, at der toiletpapir. At de har gennemført det i Skotland er et stort fremskridt for kvinderne og for ligestillingen, siger hun.

Annika Smith er socialordfører for SF i Københavns Borgerrepræsentation. Privatfoto

Kønsforsker Karen Sjørup mener også, at menstruation stadig er et tabu.

- Ligesom hår på kroppen og alt den slags for kvinder er tabuiseret, så er menstruation det også, siger hun.

Men Karen Sjørup er ikke sikker på, at gratis bind og tamponer vil fjerne det tabu.

- Herregud det (bind og tamponer, red.) står jo i et hvert supermarked. Det er jo ikke bindene, der er tabuiseret, det er det blod, der kommer ud, siger hun.

Stor økonomisk udgift

I Skotland kommer den nye lov ifølge The Guardian til at koste over 72 millioner kroner årligt. Annika Smiths initiativ er fortsat på tegnebrættet, men hun har overvejet muligheder for finansiering.

- Selvfølgelig har frit tilgængelige bind og tamponer på offentlige toiletter nogle udgifter, og det vil man blandt politikkerne skulle diskutere, hvordan man dækker. Vi kan i hvert fald konstatere, at et enigt parlament i Skotland mener, at det lader sig gøre der, siger hun.

Hun peger på, at man eksempelvis kan understøtte dansk iværksætteri ved at samarbejde med danske producenter, der udvikler bionedbrydelige bind.

Karen Sjørup har svært ved at forstille sig, at der i Danmark er samme økonomiske behov for at indføre gratis bind og tamponer, men afviser ikke idéen.

- Jeg synes, det er fint, at sådan noget er gratis, men der er mange andre ting, man så også kunne tænke skulle være gratis i den sammenhæng, siger hun og nævner, at bleer også er en stor udgift for unge forældre.

Annika Smith er i drøftelser med sin gruppe fra SF, men har endnu ikke et konkret forslag til, hvordan det i praksis kan fungere i København. Hun er også ved at undersøge muligheden for at stille et borgerforslag.