Gratis klip et julehit for hjemløse

Vorherre mildner luften for de klippede får. Samt for de hjemløse i Aalborg kan man sige efter julens gratis tilbud om klipning hos frisør Granit Gashi i Lille Kongensgade midt i Aalborg.

Den 29-årige frisør åbnede salon Hair by Gashi i midten af november og fik for nylig lyst til at give et gratis juleklip til Aalborgs mange hjemløse og andre værdigt trængende med for meget hår og for få penge.

- Vi lavede et opslag på Facebook, som til dato er set 30.000 gange og er blevet delt næsten 1.200 gange. Det er jeg rigtig glad for, siger Granit Gashi.

Solidt morgenhår

Ind ad døren træder en midaldrende herre iført en stor, blå fiberpels med ulvemotiv bagpå. Manden hedder John Petersen. Han er født i grønlandske Julianehåb for 59 år siden.

Johns solide morgenhår trænger mildt sagt til en omgang med kam og saks.

- Godt du kom. Du trænger til at blive klippet, siger frisøren tørt, men venligt.

- Jeg har selv en trimmer, men jeg husker ikke hvornår, den blev sidst blev brugt, svarer John.

- Du er julemanden

Efter en halv time i stolen træder han ned fra stolen og kigger på spejlbilledet. Et nyt alter ego som ser 20 år yngre ud. Flot frisure og trimmet skæg plus lidt gelé i toppen.

- I år kom julemanden til mig. Og det var dig, udbryder han så og giver Granit Gashi et varmt kram som tak for det gratis juleklip.

En anden kunde, 24-årige Samir Yammin, ser til fra sidelinien og letter på hatten:

- Det har jeg virkelig stor respekt for. Det er en flot gestus, siger han.

Glad for glade kunder

Ekstra Bladets reporter får tilbud om en hurtig, tiltrængt skægtrimning.

- Nej, ellers mange tak. Jeg vil hellere høre, om du egentlig bare kører et reklamestunt ved at klippe gratis. Gør du det?

- Nej, men det betyder meget for mig, at mine kunder er tilfredse og føler sig godt behandlet. Når man så ser, hvor glad folk, der ikke har så mange penge, bliver for en god klipning, kan jeg næsten ikke bede om mere, siger Granit Gashi.

Da dagen gik på hæld, og julefreden sænkede sig over Aalborg, havde en halv snes af byens hjemløse fået sig et gratis julelook.