Gravearbejde standset: Cyanid fundet i jorden

Onsdag i sidste uge stødte medarbejdere, der var i gang med gravearbejde til nye kloakledninger, på et ganske uventet syn.

Under arbejdet på Hovmarksvej i Ringsted stødte medarbejderne pludselig på blå misfarvninger i den mørke jord, og en tjæreagtig lugt spredte sig.

Således blev gravearbejdet med det samme indstillet, og man lagde et tykt lag sand over fundet for at minimere lugten.

Det oplyser Ringsted Forsyning i en pressemeddelelse.

Tog deres forholdsregler

'Forsyningen og entreprenøren tog allerede i onsdags deres forholdsregler og forberedte sig på cyanidforurening med hegn og et tykt lag sand,' skriver de.

Det gjorde de, til trods for at hverken Ringsted Kommune, Aalborg Universitet eller Beredskabsstyrelsen formodede, at der var tale om cyanid, da de rakte ud til dem for sparring.

Annonce:

Men det viste sig at være ganske klogt, at forsyningsselskabet tog sine forholdsregler. For da resultatet af prøverne mandag landede hos Ringsted Forsyning, blev deres mistanke bekræftet: Analyserne viste nemlig, at der både var cyanid, kulbrinter og tjære i jorden.

Ikke farligt

Selvom cyanid er kendt som et giftigt stof, er der ikke grund til bekymring for beboerne i området.

'Den cyanid, som nu er fundet, er bundet i jorden og derfor ikke skadelig i denne form. Hvis det derimod kommer i forbindelse med syre, bliver det skadeligt at indånde.'

I pressemeddelelsen skriver forsyningsselskabet, at man ikke ved, hvordan den cyanidholdige jord er havnet på Hovmarksvej.

'Den forurenede jord vil blive behandlet korrekt og med rette hjælp fra eksperter på området. Vi afventer lige nu svar på yderligere prøver før en endelig stillingtagen for håndtering af jorden i området,' afslutter de.

Udgravningen er nu spærret af. Det er omringet af et højt hegn, og der er lagt et tykt lag sand over jorden for at minimere lugten af tjære.