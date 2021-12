Graver efter guld i Jylland

Rødekro. Snart går en sønderjysk grusgraver, Bjarne Overgaard, Rødekro og hans kompagnon i 'Dansk Guld Aps', geolog Christian Knudsen, i gang med filtrere guld ud af sandet på den sønderjyske lokalitet, skriver Flensborg Avis.

Guldet stammer fra grundfjeldet i Norge, Sverige og Finland og er kommet hertil med smeltevandet, da sidste istid slap sit tag i Nordeuropa. Det er aflejret dybt nede i grusgravene.

- Det har været mere oplagt at søge i bjergrige egne. Ingen har hidtil tænkt over at kigge efter guld i Danmark. Nu må vi i første omgang fastslå forekomstens størrelse, siger Christian Knudsen til Flensborg Avis.

Han understreger det positive i, at dansk guld kan udvindes bæredygtigt. Det kan sies frem og skal ikke sprænges ud af et fjeld.

- Andre steder på kloden bruges der meget giftige kemikalier for at nå ind til det eftertragtede metal. Det faktum bør også tages med i en helhedsvurdering af udvinding i Danmark, siger geolog Christian Knudsen.

- Vi ved, at der er guld

Der skal rigtig mange tons sand gennem maskineriet i Rødekro, før investeringen er tjent hjem. Er der et halvt gram i hver tons til den aktuelle dagspris pr. gram på 36,5 euro, skal der sies 1835 tons sand for at hente de 67.500 euro (500.000 kroner), der er kapitalen i anpartsselskabet.Bjarne Overgaards grusgrave henter hvert år op mod en million tons sand og grus op fra undergrunden.

- Vi leder lidt efter nålen i høstakken. Men vi ved, at der er guld. Vi ved ikke hvor meget, og det har vi sat os for at finde ud af. Vi kommer til at finjustere udstyret og lære det meget godt at kende for at få sorteret guldet fra, siger Bjarne Overgaard.

Han fik for nogle år siden 'guldfeber' efter at have talt med en mand, der havde udvasket guld fra nordtyske grusgrave.Manden havde en lille cigarkasse fyldt med små guldstykker.

- Der må jo så også være guld i mine grusgrave, konkluderede Bjarne Overgaard, for de har samme geologiske historie.

Christian Knudsen slår fast, at der er forekomst af guld mange steder i Danmark og Nordtyskland.

- Sjovt nok, så lever danskerne i den forvildelse, at vi ikke har mineralske ressourcer. Det hænger givetvis sammen med, at vi ingen bjerge har, men der er guld og andre mineraler i alle grusførende lag, men selvfølgelig i varierende grad, fastslår geologen.

Sønderjyderne vil nok sige, at det er lettere at finde et guldhorn end et guldkorn. Men den sandhed er der så nu gjort op med, skriver Flensborg Avis.