Gravid 18-årig udsat for shitstorm: Se her hvorfor

18-årige Reanna bliver hånet for at fake sin graviditet, fordi hendes mave under hele graviditeten har været usædvanlig flad

Hun er kun 18 år, og er netop nu gravid i 6 måned. Hun er stolt som en pave over sin graviditet og glæder sig til at få sin lille søn i april måned. Men alligevel har hun været udsat for en regulær shitstorm med hadefulde bemærkninger og beskyldninger om, at hun faker sin graviditet. Og det skyldes, at Reanna Stephens fra South Carolina i USA gennem graviditeten har lagt billeder ud på de sociale medier, hvor hun poserer med en usædvanlig flad mave. Mange tror simpelthen ikke på, at man kan være gravid med så flad en mave.

Reanna bliver ofte spurgt, om hendes baby har det okay eller om hun er anorektisk. Og mange tvivler på, om hun overhovedet er gravid og sender hende onde blikke. Men Reanna får masser af støtte af sin familie. Hendes egen mor oplevede nemlig stort set det samme under sin graviditet, selv om hun dog ikke var lige så tynd som sin datter Reanna.

- Min egen mor kunne også først se, at hun var gravid i syvende måned. Min mave er dog endnu tyndere end min mors var under hendes graviditet, og det skyldes nok min meget aktive livsstil.

Meget aktiv sportspige

Før sin graviditet har Reanna nemlig været en særdeles aktiv sportspige, der både har dyrket kampsport, cirkeltræning og vægtløftning. Under sin nuværende graviditet har hun dog trappet ned på de fysiske aktiviteter og dyrker nu kun forsigtig træning samt yoga. Men det bliver også kombineret med en meget sund vegansk diæt.

Nu fortæller Reanna til den britiske avis The Sun, hvordan omgivelsernes hadefulde bemærkninger og opførsel omkring hendes graviditet har påvirket hende.

- Selvfølgelig bliver jeg påvirket af negative kommentarer. Jeg forsøger at tage det rolig, fordi jeg ved, at både jeg og min baby har det ganske godt, forklarer Reanna og tilføjer, at hun har sammenlignet sin gravide mave med andre kvinders gravide maver på de sociale medier.

- Jeg kan selvfølgelig godt se, at min mave er meget mindre. Men jeg elsker min mave. Den er ikke stor, men jeg synes, at den er perfekt på sin egen måde. Og det er altså min krop og min mave, forklarer Reanna, der også har lagt et scannins-billede af sin kommende søn ud på sin instagram-profil.

