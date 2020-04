Gravid 27-årig blev lagt i koma: Ved ikke at hun har født

Coronakrisen har gjort mange syge, og flere tusinder er indlagt på sygehuset verden over.

Den 27-årige Megan Jeffries fra Ohio i USA er en af de mange, der er blevet testet positiv for covid-19.

Til dagligt arbejder Megan som sygeplejerske, men hendes tilstand blev så kritisk, at hun er blevet indlagt og lagt i kunstig koma.

Akut kejsersnit

Megan og hendes mand Donny har en lille datter, og Megan var gravid i 29. uge, da hun blev lagt i koma.

Den tragiske virkelighed førte til, at lægerne valgte at udføre et akut kejsersnit 9. april i håbet om at redde både den 27-årige mor og hendes ufødte barn.

Hele familien følger med på sidelinjen - på afstand. Men omfanget af situationen er svær at forstå for de pårørende. Både moderens helbred og den for tidligt fødte babys helbred vil familien ikke sætte over styr.

- Hun ved ikke engang, at hun har født, eller at hun fødte i 29. uge, fortæller Megans svigerinde Kacie Jeffries til WDTN.

Den nyfødte søn er endnu ikke navngivet, fordi familien håber på, at Megan kommer ud af koma og kan navngive sønnen.

Var syv måneder henne

Den gravide Megan oplevede lette symptomer på sygdommen og blev derfor testet, da hun var syv måneder henne i sin graviditet. Svaret var klart - hun havde fået coronavirus.

Hendes bror, Shaun Jeffries, har fortalt, at fra at have lette symptomer blev Megan ufatteligt syg på under 24 timer.

Til deres mor forklarede Megan grædende, at hun ikke ville dø.

- Hendes lunger var kraftigt ramt. For at redde hende selv og babyen måtte lægerne udføre et akut kejsersnit, fortæller svigerinden.

Nu får Megan hjælp til at trække vejret i respirator. Hendes for tidligt fødte søn er blevet teste to gange for covid-19, men er begge gange testet negativ.

Først tre dage efter fødslen fik faderen lov til at holde sønnen i sine arme.