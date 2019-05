Gravid kvinde raser over Jamie Oliver: - Du er egoistisk

En gravid tjener blev fyret af Jamie Oliver, efter hans restaurant-imperium kollapsede tidligere på ugen.

Nu fortæller engelske Kathy Dyson til DailyMail, at hun aldrig ville være blevet gravid, hvis hun havde vidst, at hun skulle miste sit job.

Hun fik som mange andre en e-mail fra den kendte kok, hvor der stod, at hun torsdag morgen ville stå uden et job. Det skete en halv time efter, at nyheden om restauranterne var kommet ud.

Grundet fyringen får den 20-årige mor ikke længere den betalte barsel, hun ellers skulle have.

Katy er nu bekymret for, at hun ikke vil få muligheden for at få et job, inden hun skal føde. Hun kalder derfor kokken for 'egoistisk'.

Den unge mor er meget bekymret for, at hun bliver nødt til at få offentlige ydelser, fordi det ikke er nok til alle hendes regninger med den nye baby.

Føler sig forrådt

Hendes partner Ben Pattison på 21 år har nemlig ikke mulighed for at få det hele til at løbe rundt med sin løn som medarbejder i Marks and Spencer.

- Jeg føler mig virkelig forrådt. Jeg har altid elsket og støttet hans mærke, og det har min familie også. Jeg føler virkelig, at jeg bliver forladt, siger hun til mediet og fortsætter:

- Jeg satte min lid til Jamie. Jeg regnede med at han ville kunne støtte mig i de seks måneder, jeg skulle være på barsel med min søn. Det her kommer virkelig til at påvirke min søns liv, fortæller hun.

Hun fortæller, at hun mener det er dårlig stil af kokken, der selv har børn.

Meget bekymret

Kathy Dyson er nu bekymret for at blive mor, fordi hun ikke er sikker på, at der vil råd til at give sønnen den bedste start på livet.

- Jeg vil aldrig have, at han skal lide, og vi er ikke længere finansielt klar til et barn længere. Det er det hårdeste at skulle tænke på. Det er virkelig egoistisk og ikke særlig respektfuldt. Der var ingen advarsel og ingen tid til at forberede sig på det her. Jeg ville have været mere forstående, hvis jeg havde haft mere tid, fortæller hun.

Parret skal nu finde en måde at klare sig på, når de kun har én indkomst.

Jamie Oliver har til DailyMail sagt, at han er knust og virkelig ked af, hvordan det er endt for firmaet og medarbejderne.

