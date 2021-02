Gravid om barselsfælde: - Har ikke råd til at vente

Ekstra Bladet kunne i går fortælle om Michelle Elster, der ikke var berettiget til barselsdagpenge, fordi regeringen havde tvangslukket hendes frisørsalon.

- Jeg synes faktisk, det er dobbelt op på straf, når jeg ikke får lov til at gå på arbejde, og jeg får afvist barselsdagpenge, fordi jeg ikke går på arbejde. Det betyder, at min mand skal stå for hele den økonomiske del, sagde hun til Ekstra Bladet.

Det har ikke været den søde ventetid for Michelle Elster. Hun er frustreret over barselsreglerne. Foto: Anthon Unger

Nu lægger flere gravide selvstændige sig i slipstrømmen af Michelle Elster og kritiserer barselsdagspengefælden.

Én af dem er Lisa Hestbek, der ligesom Michelle Elster ejer en frisørsalon, der har været tvangslukket under coronakrisen. Også hun har fået afvisning på barselsdagspenge.

Selvom Peter Hummelgaard (S) i går fortalte til Ekstra Bladet, at de arbejder på en løsning, er der ingen tid at spilde.

- Vi har ikke råd til at vente, fordi vi allerede er i knæ som selvstændige. Hvis vi ikke havde været i knæ, kunne vi måske vente lidt længere, men vi er pressede i forvejen.

- Jeg troede, det kom af sig selv, når det ikke er selvforskyldt. De kan jo gå tilbage og se, at vi har arbejdet, indtil regeringen lukkede os, siger Lisa Hestbek.

- Jeg kan mærke på mit foster, at hun bliver påvirket af det. Jeg har tendens til plukveer, og hormonerne flyver rundt i kroppen på en. Man hyler og sover ad helvede til. Det kan virkelig godt mærkes, siger Lisa Hestbek. Privatfoto

Vil betyde alt

Kamilla Aakjær, der ligesom de to andre kvinder er gravid og selvstændig med egen forretning, er i samme kattepine.

- Få fingeren ud. Jeg tænker jo ikke, at jeg er den eneste, der står i en situation, hvor jeg skal finde en løsning på at finde nogle penge, så vi kan betale vores regninger.

- Vi er i forvejen hårdt pressede økonomisk, fordi min mand også er selvstændig. Det er der mange, der er, men når man så får sådan en mavepuster om, at man ikke er berettiget til barselsdagpenge, så begynder det virkelig at gøre ondt.

- Det er ikke det sjoveste, når man har betalt sine barselsforsikring og arbejdet for at nå den omsætning, vi skal nå for overhovedet at være berettiget til fuld barsel, siger Kamilla Aakjær.

Nødvendige for hverdagen

Begge kvinder beretter om, at barselsdagpengne er nødvendige for at få deres hverdag til at hænge sammen. De frygter begge, at de bliver nødt til at afbryde deres barsel, hvis der ikke kommer en løsning.

- Økonomisk kan vi ikke klare den i ret lang tid. De her barselsdagpenge er nødvendige for, at vores hverdag kan hænge sammen. Den ekstra indkomst vil betyde alt, siger Kamilla Aakjær.

Kamilla Aakjær er frustreret over, der stadig ikke er lovgivning på plads, der giver tvangslukkede selvstændige ret til barselsdagpenge. Foto: Privatfoto

Både Kamilla Aakjær og Lisa Hestbek frygter for, at de skal afbryde deres barsel før tid for at få hverdagen til at hænge sammen, hvis ikke regeringen strikker en hurtig lovgivning sammen.

Samstemmende fortæller alle tre kvinder, Michelle, Lisa, og Kamilla, at udsigten til manglende barselsdagpenge har påvirket dem i en grad, hvor fosteret i maven har været anderledes urolige.

'Ikke rimeligt'

Ekstra Bladet har forelagt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) problematikken - og her lyder svaret, at der arbejdes på en løsning.

'Jeg er selvfølgelig helt enig i, at det ikke er rimeligt og sætter de selvstændige i en meget svær situation, som de har haft svært ved at forudsige.'

'Det er bestemt ikke hensigten med reglerne, og derfor er jeg også i gang med at udarbejde en løsning, så de selvstændige ikke kommer i klemme,' skriver han til Ekstra Bladet.

Ministeren oplyser, at de arbejder på en løsning, så kvinder som Michelle kan få barselsdagpenge med tilbagevirkende kraft, men har ikke oplyst en tidshorisont.