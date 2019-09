Gravid så sin baby på ultralyds-billede: Så fik hun et chok

En ung mor blev noget skræmt, da hun til sin ultralyds-scanning så et billede af sin datter.

For Iyanna Carrington så det nemlig ud, som om hun var gravid med en 'djævle-baby', fordi hendes datter kiggede direkte ind i kameraet og grinede, mens scanningen foregik.

Det blev noget af et chok for den vordende mor. Foto: Kennedy News and Media

Det fortæller hun til Kennedy News Media.

Hun var til sin 24-ugers scanning og skulle netop til at høre kønnet på barnet, da hun så ansigtet på skærmen.

Den 17-årige mor fik sig noget af et chok, men jordemoderen forsikrede hende om, at der ikke var noget galt, men at der var tale om en sund og glad baby.

Moderen delte billedet fra scanningen på de sociale medier, og hun jokede med, at hendes datter var 'vildt uhyggelig', men indrømmede, at hun allerede elskede 'sin lille djævle-baby' rigtig højt.

Iyanna, der er fra Virginia i USA, fortalte efterfølgende om chokket.

- Jeg har aldrig set noget lignede. Jeg kom derhen for at finde ud af, om det var en dreng eller en pige. Men jeg elsker hende allerede. De viste mig hendes ansigt, og hun så normal ud, og de fortalte, at det var en pige, men det havde jeg allerede på fornemmelsen.

Forældrene glæder sig til at møde deres baby. Foto: Kennedy News and Media

Den umiddelbare reaktion fra moderen var dog noget speciel.

- Jeg sagde, at jeg syntes, hun lignede et spøgelse, men doktoren sagde, at det var meget normalt. Hun så altså lidt sindssyg ud. De fleste babyer gemmer sig for kameraet, men hende her kiggede direkte, og det skræmte mig lidt, fordi lyset var slukket i rummet, da jeg blev scannet.

Hun ved ikke, hvorfor babyen så sådan ud, og selvom flere på de sociale medier har anklaget hende for at have forfalsket billedet, står Iyanna ved, at det er hendes datter.

- Hendes far var også chokeret, men det var over, at det var en pige. Han har allerede to sønner, og han var sikker på, at det ville blive en dreng igen.

Forældrene kan dog godt se det sjove i scanningen nu.

- Vi griner bare. Du kan se hendes lille næse på et af de andre billeder, og hun er bare allerede virkelig smuk.