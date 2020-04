Gravid sygeplejerske død med corona: Baby overlever efter akut kejsersnit

En 28-årig gravid britisk sygeplejerske, Mary Agyeiwaa Agyapong, der arbejdede ved Dunstable University Hospital i det nordvestlige London, er død efter at være blevet smittet med covid-19.

Det skriver CNN.

Overfor mediet bekræfter en talsperson fra det britiske sundhedsvæsen, at kvindens barn har det 'rigtig godt' efter at være kommet til verden ved et akut kejsersnit.

Mary Agyeiwaa Agyapong blev indlagt 7. april, to dage efter at være blevet testet positiv for coronavirus. Hun døde søndag 12. april, bekræftede Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust, hvor den afdøde sygeplejerske arbejdede, onsdag i en pressemeddelelse. Inden sin død havde den 28-årige sygeplejerske arbejdet i sundhedsvæsenet i fem år.

- Mary arbejdede her i fem år, og var en højt værdsat og elsket ansat, en fantastisk sygeplejerske og et godt eksempel på, hvad vi står for, siger David Carter, der er direktør for Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.

- Vores tanker og dybeste kondolencer går til Marys familie og venner i denne sørgelige tid, siger han videre og beder alle respektere den 28-åriges efterladtes privatliv.

Efter Mary Agyeiwaa Agyapongs død er en indsamling på GoFundMe blevet oprettet for at samle ind til hendes mand og nyfødte barn.

På indsamlingssiden bliver Mary Agyeiwaa Agyapong, også kaldet Mary Mo, beskrevet som 'en velsignelse for alle, hun mødte på sin vej'.