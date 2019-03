Gravid transmand blev groft chikaneret: Nu har han født en dreng

Wyley Simpson er glad for, at han fortsatte graviditeten

28-årige Wyley Simpson har siden spæd følt sig ubekvem i sin kvindelige krop. De sidste syv år har den amerikanske kvinde gennemgået en omfattende forvandling, hvor hun har fået testosteron tilskud for at opnå sit største ønske.

Hun ville være en mand.

Wyley Simpson, nu tiltalt som 'ham', levede et skønt liv sammen med sin partner Stephen Gaeth.

Men en dag opdagede Wyley Simpson en bule på maven. Han var gravid.

Lægerne havde svært ved at forstå det. De mente ikke, at var det muligt, da han havde fået testosteron tilskud.

I september fødte Wyley Simpson en dreng.

Nu fortæller han om sin oplevelse som gravid mand til Daily Mail.

Wyley Simpson blev den mand, som han altid havde ønsket sig at være. Foto: Ritzau Scanpix

Wyley fik fjernet sine bryster kirurgisk tilbage i 2012. Men en decideret kønsskifte operation lå stadig langt ude i fremtiden.

Testosteron tilskuddet havde også medført, at han ikke længere fik sin mensturation.

Wyley Simpson og hans partner dyrkede derfor sex, som de plejede.

- Vi havde snakket om, at jeg ikke kunne blive gravid på grund af testosteronen. Lægerne havde også givet udtryk for, at det ikke var muligt, fortæller han til mediet og WE.tv.

Wyley Simpson døjede dog med morgensyge i 11 uger, som fik ham til at tænke på, at han måske var gravid. Og det var han.

- Jeg var nervøs og meget følelsesladet. Jeg græd meget og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre, siger Wyley Simpson.

Selvom parret glædede sig til at blive forældre, så frygtede de, hvordan omverden ville reagere på det.

- Vi skulle forholde os til den stigmatisering, som vi vidste, vi ville blive udsat for.

Wyley Simpson fik mange grove bemærkninger fra fremmede på gaden og internettet, men parret kæmpede imod og kom helskindet igennem.

I september fødte Wyley Simpson deres dreng, som de døbte Rowan.

Billede kort efter fødslen. Foto: Ritzau Scanpix

Wyley Simpson er glad for, at han fortsatte graviditeten. Han syntes, at det har skabt et tættere bånd mellem ham om Rowan.

I dag føler parret ikke, at de bliver set ned på.

- Stephen og jeg er ikke mere det gravide transkønnede par. Nu er vi et homoseksuelt par, som har et barn sammen, fortæller Wyley Simpson.

Nu lever den lille familie en dejligt liv sammen i den amerikanske delstat Texas. Men Wyley Simpson ønsker ikke, at være gravid igen.

- Det var fantastisk at prøve. Også når jeg kunne mærke Rowan sparke indefra maven. Men jeg ser mig som en mand, så jeg skal ikke være gravid igen, fortæller Wyley Simpson.