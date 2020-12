Gravide corona-testes forskelligt

Det har skabt forvirring, at der bruges forskellige teststrategier for fødende på landets hospitaler

Hvis du er højgravid og gerne vil forberede dig på fødslen i disse corona-tider, er det ikke nok at læse op på sundhedstyrelsens retningslinjer for gravide. Der er nemlig forskel på test-strategierne på de forskellige sygehuse landet over. Også inden for samme region er der forskel på, hvordan den fødende testes.

På Rigshospitalet i København testes den fødende inden for 48 timer før planlagt fødsel, mens man på Herlev anbefales at blive testet hver anden dag i tiden op til fødslen.

De forskellige teststrategier har ifølge Ekstra Bladets oplysninger skabt forvirring i jordemodergrupper på Facebook, men ifølge Sundhedsstyrelsen er forklaringen enkel. Der er nemlig blot sendt generelle retningslinjer ud fra styrelsen, der foreskriver, at alle fødende testes, inden de kommer ind på hospitalet til fødsel.

Der er ingen krav om, at den fødendes partner eller anden, der deltager i fødslen skal testes, med mindre de har symptomer. I det tilfælde må vedkommende ikke deltage.

Derudover er det hospitalsledelsen på de respektive hospitaler, der selv fastlægger proceduren for fødsler og coronasikkerhed.

Kun én med til fødslen

'Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle kvinder skal testes ved ankomst i fødsel, og ved forventet indlæggelse i graviditeten/barsel i mere end 24 timer. Regionerne og de enkelte afdelinger har derudover egne vejledninger og instrukser for testning og håndtering af gravide og fødende. Det kan forklare den lokale variation.', skriver Sundhedsstyrelsen i en mail som svar på Ekstra Bladets henvendelse.

Et lys i coronamørket

Ud over de forskellige strategier for tests før fødsler ligner håndteringen på de danske sygehuse da også hinanden nogenlunde. Blandt andet er det kun tilladt at have én person med til fødslen, ligesom der på de fleste hospitaler kun må modtages besøg af én pårørende (som er uden symptomer), hvis den fødende er indlagt i mere end 24 timer.

Smittet mor skal ikke holde afstand

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at en partner til den fødende holder afstand til både mor og barn, hvis partneren er testet positiv eller har symptomer på covid-19. Har moderen covid-19, anbefales det ikke at holde afstand eller at undlade at amme.

Hvis du testes positiv Jordemoderforeningen har for nylig opdateret deres retningslinjer om, hvordan en fødende med Covid-19 skal håndteres. Her fremgår det, at en smittet fødende skal isoleres på egen stue, gerne sammen med sin partner, og at ingen af dem må forlade stuen. Smittede kvinder kan føde uden mundbind på, men jordemoderen og alt tilstedeværende sygehuspersonale vil være iført værnemidler som beskyttelsesbriller, visir, handsker og vandafvisende kittel. Når barnet er født, bliver det først lagt på mors bryst, når hun er vasket grundigt med vand og sæbe. Både moderen og hendes partner anbefales at bære mundbind, når de er tæt på barnet. Moderen må dog gerne amme barnet. Forældrene oplyses, før de forlader hospitalet, mundtligt og skriftligt om de særlige hensyn, de bør tage, indtil begge forældre er testet negative. Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at alle familier med nyfødte født af en covid-19-smittet mor, eller hvor andre familiemedlemmer er testet positive, er særligt opmærksomme på symptomer hos barnet.

- Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19. Vi anbefaler derfor ikke at adskille en klinisk rask nyfødt fra en mor, der er smittet med COVID-19 efter fødslen, fordi der er en række negative effekter ved adskillelsen, herunder en negativ påvirkning af tilknytning og amning, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i en pressemeddelelse.

Styrelsen henviser til de gældende retningslinjer for gravide og fødende, som du kan læse her

