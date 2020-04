Gravide danskere skal undersøges for coronavirus

Der er behov for mere viden om coronavirus hos gravide. Forskere har fået stort beløb stillet til rådighed for at undersøge området nærmere

Det er meget sparsomt med viden om gravide og coronavirus.

Derfor har et hold forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet fået en bevilling på knap 2 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge det nærmere. Det skriver Region Midtjylland.

I forskningsprojektet skal en gruppe gravide og nyfødte undersøges, mens COVID-19-epidemien er på sit højdepunkt.

- I denne tid med en pågående, international sundhedskrise er der et stort behov for mere viden om COVID-19 (sygdommen) og SARS-CoV-2 (virussen) hos gravide, fødende og nyfødte børn, siger Stine Yde Nielsen, der er læge på Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital, til Region Midtjylland.

- Vi ved stort set intet om, hvordan COVID-19 påvirker graviditeten, hvor mange gravide, der er smittede uden at have symptomer, og hvad det betyder for barnet, hvis mor er smittet. Men lige nu har vi en unik mulighed for at undersøge COVID-19 og gravide, mens epidemien er på sit højeste, fortæller Stine Yde Nielsen.

Sundhedsstyrelsen betragter de gravide som en sårbar gruppe på linje med andre udsatte grupper.